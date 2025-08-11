Una minoría de los hogares tiene un «confort humano razonable»

Protegerse de las altas temperaturas, tanto fuera como dentro de casa, es cada vez más prioritario. Las olas de calor aumentan año tras año, por lo que la eficiencia energética de los hogares juega un papel crucial a la hora de afrontar la época estival. Es una cuestión de bienestar, pero también económica y medioambiental: a menos consumo, menos gasto y menos impacto en el entorno. Pero en Galicia, según los datos de 2024, tan solo el 10,3% de las viviendas con certificados de eficiencia energética están en la categoría C o superior, esto es, que permiten tener un «confort humano razonable» sin la necesidad de emplear climatizadores, tal y como explica Ángeles López Aguera, del departamento de Física de la Universidade de Santiago de Compostela especializada en aplicaciones energéticas sostenibles.

Concretamente, de las 277.731 viviendas que en abril de 2024 tenían un certificado energético, tan solo 28.689 obtuvieron una calificación entre la A y la C, esto es, que tienen un consumo energético bajo y son eficientes. Entre la D y la E, que consumen un poco más que las anteriores, suman 173.748 (un 62,55%); y la F y la G, las que tienen la peor eficiencia y el mayor consumo, 75.294 (el 27,11%). Esta calificación solo es obligatoria para los edificios de nueva construcción y los que se dedican al alquiler o venta, y para 2033 la Unión Europea ya ha avanzado que obligará a que todos los inmuebles cuenten, como mínimo, con un certificado D o superior.

Además, entre la D y la G, explica López Aguera, ya estamos hablando de inconfortabilidad a nivel humano. «La mayor parte de las casas, de una construcción estándar, están entre E y la G», indica, y «cada vez hay más». «Eso sí que es un grave problema, y más cuando se trata de temperaturas cada vez más extremas», vaticina.

Sin embargo, esto no tiene por qué suponer un riesgo para la salud «siempre y cuando se pongan medios externos», con la climatización adecuada. Eso sí, «se convierten en confortables con un gran coste energético» y, por lo tanto, económico. La solución, señala, es acometer obras de rehabilitación, que, al contrario de lo que puede parecer, se amortizan en un tiempo relativamente corto. La inversión necesaria para aislar una casa con una certificación F (lo que podría hacer que baje dos letras en la escala), ejemplifica, se recuperaría en unos 6 o 7 años en proporción con el gasto energético para mantenerla climatizada.

Nuevos modelos

Entodo caso, la mejor inversión es la que no hay que hacer, y el mejor consumo, el que no existe. Por lo tanto, la alternativa ideal es optar por proyectos que llevan la sostenibilidad en su esencia y que aspiran a ser climáticamente neutros, como hacen en el estudio compostelano de arquitectura Arrokabe. En Galicia, tal y como explica uno de sus socios fundadores, Iván Andrés Quintela, la arquitectura tradicional es considerablemente resiliente, tanto al frío como al calor. Aunque la piedra es un material conductor, indica, el muro exterior y el interior acostumbran a estar separados por un espacio, generalmente relleno de tierra o barro, y están revocados con morteros de cal. Esto evita que absorban la humedad, que puede afectar a la infraestructura, y hace que aíslen de la temperatura exterior.

Pero este modelo ya no es el habitual, y los edificios hechos a finales del siglo XX y a principios del XXI son, generalmente, de otros materiales como el ladrillo y el hormigón. En esta denominada «arquitectura popular», continúa Andrés, no se tiene en cuenta la relación de la infraestructura con el entorno, que es algo por lo que sí apuestan los nuevos modelos. Aspectos como orientar la vivienda hacia el sur para tener ganancia solar en invierno y establecer protecciones exteriores para evitar el sobrecalentamiento en verano, señala, marcan la diferencia.

Además, en Galicia deben tenerse en cuenta cuestiones como la ventilación o por dónde entran las borrascas y los vientos, que afectan a la durabilidad de los elementos. «Si tienes elementos que te protegen del nordés, fuera puede hacer frío y dentro, tener un día de verano idílico», asegura. Asimismo, pone el foco en un aspecto que cada vez gana más relevancia, y que en Arrokabe tienen en cuenta en todos sus proyectos: el material. Si se emplea un material aislante, el trabajo que hay que hacer después en la casa es menor; y si se usa uno sostenible, su huella de carbono, también.

En su caso, señala hacia la madera, «esencial» en la construcción sostenible no solo por su capacidad aislante, sino también por ser un material renovable, que puede regenerarse al ritmo que se consume. Al contrario de lo que se piensa, añade, si está bien tratado es un material con el que «se puede construir perfectamente en Galicia», incluso frente al mar: «Si vemos una estructura de madera con pudrición, probablemente sea por una mala praxis».

«Las viviendas que nosotros construimos, combinando todas estas cuestiones, alcanzan un estándar de 21ºC todo el año, sin necesidad de un sistema de calefacción al uso», zanja al respecto, celebrando que, poco a poco, todas estas cuestiones están ganando más interés entre la sociedad, las administraciones y la industria.

La eficiencia energética de las viviendas de los gallegos, entre las peor valoradas del país

El III Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad, publicado en julio por Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), revela que los gallegos dan un aprobado raspado a la eficiencia energética de sus hogares, con un 5,1. Es la peor nota de la península y la segunda peor del país, tan solo por encima de Canarias (4,9). La media nacional, por su parte, se sitúa en el 5,7, un umbral que superan ligeramente algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Murcia y Cataluña. Esto no quiere decir que los gallegos no tengan en cuenta la eficiencia energética a la hora de comprar un inmueble. El 17% de los encuestados asegura que es un requisito imprescindible; el 59,8%, que lo tiene en cuenta como un factor a valorar, pero sin ser prioritario; y, finalmente, solo el 23,2% no lo tiene en cuenta. Además, el 73,2% de los gallegso estaría dispuesto a pagar más por una vivienda energéticamente eficiente . En concreto, según revela el estudio de UCI, de media, la población de Galicia pagarían un un 7,7% más, esto es, 0,7 puntos por encima de la media nacional. En lo que a las reformas respecta, el 55,4% estaría dispuesto a rehabilitar su vivienda, mientras que el 5,4% no lo considera necesario y el 39,3% no se lo ha planteado. El estudio también analiza el conocimiento que tiene la población general sobre los fondos Next Generation EU para acometer reformas de rehabilitación energética. No aporta los datos por comunidades, pero sí refleja que, pese a ir en aumento, a nivel nacional están muy por debajo de lo deseable, con una media de tan solo el 29,8%. En Galicia, por ejemplo, la Consellería de Vivenda tiene una orden de ayudas de 2,2 millones de euros para reducir la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración o reducir el consumo de energía primaria no renovable. Incluye aspectos como el aislamiento de fachadas o el cambio de ventanas.

