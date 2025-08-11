ACCIDENTE MORTAL EN OURENSE
Muere un motorista de 38 años tras salirse de la vía en Oímbra
El accidente, con el fallecido como único implicado, ocurrió esta madrugada
Un hombre de 38 años murió la pasada madrugada después de salirse de la vía con su motocicleta y chocar contra la barrera de protección metálica cuando circulaba por el municipio ourensano de Oímbra, donde resídia, informa la Guardia Civil. Según el 112, fue el único vehículo implicado y el único herido en este accidente, que se produjo minutos antes de las 01:00 horas de este lunes 11 de agosto en el kilómetro 1,1 de la OU-1011.
El 112 Galicia recibió información sobre el suceso cerca de la una de esta madrugada mediante un aviso de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que estaba enviando una dotación al lugar del accidente. En ese momento, los profesionales sanitarios ya avanzaban que el motorista estaba inconsciente.
Enseguida, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia trasladaron la información a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de Verín. No obstante, la única víctima del accidente estaba liberada y accesible.
La Guardia Civil ha confirmado con el hombre llevaba casco, el único elemento obligatorio, pero no guantes o traje de protección, dos accesorios «necesarios» para aumentar la seguridad.
