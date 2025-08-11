Una mujer muere en Vigo tras caer desde un cuarto piso

Una mujer falleció ayer en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso del edificio situado en el número 51 de la avenida da Florida, en el mediodía de este domingo.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local para tratar de esclarecer lo sucedido. Ya se ha descartado un posible crimen u homicidio, si bien la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Por otro lado, un ciclista, vecino de Poio de 67 años, perdió ayer la vida tras sufrir un desvanecimiento en la localidad de Fornelos de Montes (Pontevedra).