Una mujer muere en Vigo tras caer desde un cuarto piso
REDACCIÓN
Santiago
Una mujer falleció ayer en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso del edificio situado en el número 51 de la avenida da Florida, en el mediodía de este domingo.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local para tratar de esclarecer lo sucedido. Ya se ha descartado un posible crimen u homicidio, si bien la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.
Por otro lado, un ciclista, vecino de Poio de 67 años, perdió ayer la vida tras sufrir un desvanecimiento en la localidad de Fornelos de Montes (Pontevedra).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- El pueblo donde mejor se come de Galicia: un tesoro 'infravalorado' en plena Ribeira Sacra
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- El fuego cerca Ponteceso y obliga a desalojar Corme Aldea
- El mirador oculto en la provincia de A Coruña para ver todas las islas de Galicia: Sálvora, Cíes y Ons
- Alarma en Bergantiños y A Costa da Morte por los incendios: a Corme se suman Camariñas y Muxía
- Activos tres incendios forestales en Ponteceso que alcanzan ya las 350 hectáreas calcinadas
- Continúan activos los incendios en Camariñas y Ponteceso que afectan a unas 110 hectáreas