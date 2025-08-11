El PSOE recupera la Alcaldía de Noia gracias a una moción de censura

El socialista Francisco Pérez se convirtió ayer en el nuevo alcalde de Noia tras prosperar la moción de censura que su partido, el PSOE, presentó junto a Marea Cidadá, BNG y el edil no adscrito Luis Alamancos contra el gobierno de PP-NO.I.A. presidido por Santiago Freire. No hubo sorpresas, gritos, ni insultos: solo aplausos del numeroso público asistente a una sesión celebrada con normalidad.

Entre los asistentes se encontraba el exalcalde socialista Miguel Paz, relevado en la Alcaldía en 2016 mediante una moción de censura del PP y el NO.I.A. que convirtió a Freire en regidor.

El primero en intervenir fue el candidato a alcalde, Francisco Pérez, quien reprochó al Gobierno saliente «que deje servicios deteriorados o desmantelados, falta de políticas de vivienda y asignaturas pendientes como una escuela infantil o un centro de día».

«Es cierto que se hicieron inversiones, pero muchas de ellas se ejecutaron de manera nefasta», censuró Pérez, poniendo como ejemplo la reforma de la plaza de abastos «inacabada y convertida en un despropósito». Asimismo, criticó «el abuso que se hizo de los contratos menores, muchos con informes desfavorables».

«También es cierto que el Gobierno saliente no deja deudas a bancos, pero sí deja deudas. Entre ellas, una de entre 4 y 6 millones a la Mancomunidad Serra do Barbanza, que el Concello deberá pagar en diez años», añadió.

A continuación intervino el popular Santiago Freire, quien defendió la «solvencia económica» en la que deja el Concello, «con un remanente de Tesorería de 4,5 millones, sin deuda a entidades bancarias y con la deuda a proveedores reducida de 2,5 millones a 228.000 euros».

Santiago Freire repasó las principales actuaciones llevadas a cabo durante su mandato, recordando que «se realizaron más de setenta procesos de licitación». En cuanto a la moción de censura, dijo que «responde a la traición de la confianza depositada por el PP en Luis Alamancos» y que «su justificación fue una patraña».

«Nos vamos con la cabeza bien alta por una gestión responsable», dijo Freire, para luego agradecer la colaboración del NO.I.A.

Repetición de 2016

El edil no adscrito, Luis Alamancos (exedil del PP), inició su intervención agradeciendo a Freire que le enseñase en estos dos años «de forma clara, cómo no se debe hacer política». También le reprochó «que se oponga a esta moción de censura, cuando llegó a la Alcaldía del mismo modo».

Ricardo Suárez (BNG) afirmó que el Gobierno PP-NO.I.A. «se convirtió en un auténtico peligro para la salud pública» (en alusión a la gestión del Ejecutivo ante los problemas que se produjeron con el suministro de agua) y que «Francisco Pérez puede gustar más o menos, pero ahora es la mejor alternativa a que ustedes sigan gobernando». Tras acusar a Freire de «dejar una Noia abandonada y sucia», criticó que «en diez años no hizo ninguna gestión para mejorar el problema del aparcamiento». Al nuevo alcalde le pidió «que cambie la gestión del día a día y cumpla los acuerdos con el BNG».

Manuel Seijas (Marea Cidadá) cifró en más de 11 millones «las deudas y obligaciones que deja el Gobierno saliente» y en más de 10 millones el importe de los contratos menores, «mayoritariamente con empresas de fuera de Noia».

José Pérez (NO.I.A.) señaló que su partido hizo «todo» lo que estaba en sus manos, agradeció el apoyo de las 1.123 personas que votaron a su formación en 2023 y deseó suerte al nuevo alcalde.

Tras recibir el bastón de mando, Francisco Pérez se comprometió a «no defraudar» y sostuvo que «este paso es fruto de la convicción de que era necesario actuar». Ya en los pasillos, reveló que Alamancos no estará en el Gobierno, y que no descarta que en el futuro pueda entrar el BNG, algo que la formación nacionalista, de momento, no contempla.

