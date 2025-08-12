Cortada la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por un potente incendio en Ourense

La provincia de Ourense está en Situación 2 de emergencia. Hay incendios en numerosos puntos y de gran magnitud. Desde las 3 de la madrugada arden ya 500 hectáreas en Maceda, en núcelos cercanos a las viviendas. También sigue ardiendo Chandrexa de Queixa, el mayor incendio de este verano, con 3.000 hectáreas perdidas. Ahora, a estos se une otro fuego que, a falta de conocer a cuántas hectáreas afecta, tiene paralizados a los servicios de emergencias de las inmediaciones de la ciudad de Ourense.

Se trata de un fuego en el Polígono de Barreiros. Por el momento permanece en activo, afectando a una zona forestal. Los servicios de emergencias están tratando de contenerlo desde la carretera de Seixalbo. Las llamas avanzan en dirección al campo de fútbol.

Varios barrios de la ciudad se quedaron sin luz por este suceso: Mariñamansa, O Polvorín, Posío, O Couto y A Cuña, entre otros. Aunque en la mayoría de las zonas el suministro volvió a los quince minutos, otras continúan afectadas.

Al lugar acudieron servicios de emergencia de toda la zona, incluidos los bomberos de la ciudad.

Circulación ferroviaria cortada

Según fuentes de los cuerpos que están en la zona cero: las llamas pudieron iniciarse por el frenado del tren en una vía aledaña. Por este motivo, la comunicación entre Ourense y Taboadela está cortada y afecta tanto a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia, como a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela-Ourense.

También se produjo un pequeño foco en O Pìno, junto a las vías.