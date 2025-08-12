Varios detenidos en Carballo en una operación antidroga de la Policía Nacional

El caso está bajo secreto de actuaciones | Los agentes han realizado registros en varios pisos durante la madrugada

06/08/2025 La Policía Nacional Detiene A Un Varón Por Resistencia A La Autoridad. La víctima le recriminó el trato que le estaba dando a un cachorro de perro, al que había cogido del cuello ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

06/08/2025 La Policía Nacional Detiene A Un Varón Por Resistencia A La Autoridad. La víctima le recriminó el trato que le estaba dando a un cachorro de perro, al que había cogido del cuello ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

Europa Press

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha realizado varias detenciones en una operación antidroga abierta en el municipio coruñés de Carballo.

Según explican a Europa Press fuentes próximas a la investigación, en este operativo se ha incautado droga durante este martes. El caso está bajo secreto de actuaciones.

Durante la madrugada de este martes, agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
  2. El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
  3. El fuego cerca Ponteceso y obliga a desalojar Corme Aldea
  4. El mirador oculto en la provincia de A Coruña para ver todas las islas de Galicia: Sálvora, Cíes y Ons
  5. Parece Ibiza, pero es Galicia': esta pequeña cala a pies de un acantilado está a 1 hora de A Coruña
  6. Alarma en Bergantiños y A Costa da Morte por los incendios: a Corme se suman Camariñas y Muxía
  7. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo
  8. El duelo en soledad de las víctimas de tráfico: «En la Iglesia están todos, lo duro viene luego: desamparo y olvido»

Los gallegos son los segundos del país que más se quejan de las listas de espera sanitarias

Los gallegos son los segundos del país que más se quejan de las listas de espera sanitarias

Varios detenidos en Carballo en una operación antidroga de la Policía Nacional

Varios detenidos en Carballo en una operación antidroga de la Policía Nacional

El fuego cerca las casas en Chandrexa de Queixa, el peor incendio del verano en Galicia

El fuego cerca las casas en Chandrexa de Queixa, el peor incendio del verano en Galicia

Dos taxistas del área de Santiago, denunciados por conducir bajo efectos del alcohol

Dos taxistas del área de Santiago, denunciados por conducir bajo efectos del alcohol

Este es el nuevo pueblo coruñés que se ha convertido en 'Pueblo Mágico de España' en el 2025

Este es el nuevo pueblo coruñés que se ha convertido en 'Pueblo Mágico de España' en el 2025

El National Geographic señala como el "Cinque Terre de Galicia" a este pequeño pueblo costero

El National Geographic señala como el "Cinque Terre de Galicia" a este pequeño pueblo costero

Facenda obliga al 40% de las empresas que controla a devolver rebajas fiscales

Facenda obliga al 40% de las empresas que controla a devolver rebajas fiscales

El PSOE recupera la Alcaldía de Noia gracias a una moción de censura

El PSOE recupera la Alcaldía de Noia gracias a una moción de censura
Tracking Pixel Contents