Facenda obliga al 40% de las empresas que controla a devolver rebajas fiscales

Las bonificaciones fiscales a empresas son una herramienta habitual de la Administración para apoyar el crecimiento económico y el empleo, pero no siempre se aplican correctamente. En su lucha contra el fraude, la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) supervisa que no haya irregularidades en la concesión de estas rebajas tributarias y que se cumpla con los compromisos adquiridos. El pasado año pasó revista a los descuentos aplicados a 429 firmas y detectó irregularidades en el 40 por ciento de los casos, lo que tiene como consecuencia el reintegro total o parcial del dinero bonificado.

Los inspectores vigilan especialmente las reducciones fiscales que se aplican en el impuesto de sucesiones y donaciones, según consta en la Memoria de Actividades de la Atriga. El 62 por ciento de los informes realizados para evaluar estas bonificaciones fueron favorables a la empresa. Pero en casi cuatro de cada diez casos se destaparon anomalías en la percepción de estas rebajas tributarias.

Los casos más graves son aquellos que finalizan con un informe negativo. En 2024 afectaron a un 30 por ciento de las empresas inspeccionadas. En estos casos, según explican desde la Consellería de Facenda, las empresas afectadas no cumplían con los requisitos para acceder a la bonificación y, por lo tanto, no tienen derecho a disfrutar de estos descuentos fiscales. La consecuencia es que deberán ingresar la cuota que no pagaron en su momento cuando hicieron la autoliquidación del impuesto correspondiente. Fueron 78 las empresas que tuvieron que hacer el reintegro a Facenda tras la inspección.

Pero a estos casos se suman otros 72 en los que la empresa sí cumplía con los requisitos para acceder al descuento fiscal aplicado por la Xunta pero la Atriga pone en cuestión la cuantía de la bonificación. La rebaja se aplica sobre el importe de los bienes afectos a la actividad empresarial, según aclaran fuentes de Facenda. «Así, si una empresa tiene todos sus bienes afectos a la actividad empresarial accederá a una bonificación del 100 por cien. Si solo tiene afectos a su actividad empresarial el 80 por ciento la rebaja será del 80 por ciento», ejemplifica el departamento que dirige Miguel Corgos.

Los inspectores hallaron que en el 17 por ciento de las empresas supervisadas la cuantía que se aplicó a la bonificación fiscal no era la correcta y obligó a las empresas afectadas a devolver la parte proporcional de la rebaja fiscal que no les correspondía.

A pesar de que la Atriga detectó anomalías en el 40 por ciento de las empresas que vigiló (un total de 150), el cumplimiento de las empresas ha mejorado respecto a 2023. En ese año, las irregularidades alcanzaban a más de la mitad de las firmas inspeccionadas.

El pasado año las actuaciones de la Axencia Tributaria contra el fraude fiscal permitieron, en su conjunto, sumar casi 100 millones más de euros a las arcas públicas, de los cuales 62,6 millones de euros proceden de revisar al alza las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes y otros 37,2 millones de campañas específicas realizadas por los inspectores para destapar impuestos impagados.

Para poner en valor las actuaciones de control tributario, Facenda destaca que los 100 millones recaudados es una cuantía equivalente a lo que se gastaron el pasado año, por ejemplo, en obras en los hospitales de A Coruña, Ferrol, Ourense, Santiago y en los centros de salud. Y permitiría pagar hasta 19.960 Bonos Coidados a dependientes.

La inspección sube en 1.800 millones el valor de las acciones declaradas en empresas

Los técnicos de la Axencia Tributaria consiguen engordar más la recaudación de la Xunta, no solo luchando contra el fraude, sino revisando también el valor tanto de bienes inmobiliarios como de las acciones en empresas que declaran los contribuyentes y por las que deben abonar los correspondientes tributos. En el caso de las acciones en empresas, su valor final determinará el importe que se deba pagar del impuesto de sucesiones y donaciones. La Atriga revisó el pasado año 2.642 declaraciones de contribuyentes con participaciones en empresas y elevó un 18 por ciento el valor declarado por estas acciones. Esto supone un incremento de 1.847 millones de euros, lo que, en la práctica, supone una mayor carga tributaria. Lo mismo ocurre con los bienes inmuebles. Puede haber discrepancias con su valoración. En 2024 la Atriga comprobó el valor declarado por los contribuyentes respecto a 624.922 inmuebles y mostró su disconformidad con la tasación de 116.694 de estos bienes. Concluyó que su cuantía estaba un 20 por ciento por debajo de lo que se debería haber declarado. De esta manera elevó su valor en 563 millones, lo que influye en el pago tanto del impuesto de sucesiones y donaciones como en el tributo de transmisiones patrimoniales.

Suscríbete para seguir leyendo