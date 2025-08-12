Homenaje a Moncho Reboiras a los 50 años de su asesinato por la policía franquista
Santiago
El activista gallego y sindicalista Xosé Ramón Moncho Reboiras, asesinado hace 50 años por agentes policiales del régimen franquista, fue objeto de dos homenajes a su figura en Ferrol, donde falleció a los 25 años, y en el también municipio coruñés de Dodro, donde nació. Reboiras, un firme opositor al régimen dictatorial de Francisco Franco, fue abatido a tiros por disparos en la espalda por parte de agentes de la brigada político-social de la policía franquista en el portal del número 27 de la calle de la Tierra.
