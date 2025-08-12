El PP recupera la alcaldía de Touro en la tercera moción de censura con edil tránsfuga

Arropado por hasta nueve alcaldes del PP de concellos vecinos, el popular Jesús Reboredo se convirtió este martes en el nuevo alcalde de Touro en sustitución de Roberto Castro, de Movemento Veciñal. Fue después de que prosperase la moción de censura presentada por el PPdeG con el apoyo del concejal no adscrito Darío Rey, que abandonó el Gobierno local en julio de 2024. La moción fue aprobada con seis votos a favor: los 5 del PP y el del concejal Darío Rey, y cinco en contra (3 de Movemento Veciñal, 1 del BNG y 1 del Partido Galego).

Es una de las cuatro mociones de censura presentadas en Galicia —tras las de Forcarei y Noia, ya aprobadas, y la de Fisterra, que se debatirá el 19— después de la sentencia del Tribunal Constitucional de junio que desbloquea la posibilidad de utilizar esta figura con los votos de ediles tránsfugas.

En el acuerdo «programático» alcanzado por el PP y el edil no adscrito se contempla que el Concello, históricamente gobernado por el PP, se personará en los procedimientos judiciales relativos a la mina de O Pino-Touro, declarada por la Xunta proyecto industrial estratégico.

En un pequeño salón de plenos abarrotado de vecinos, Reboredo, el primero en intervenir, se comprometió a «devolver la normalidad democrática» al Ayuntamiento con un gobierno «de emergencia» ante una situación «insostenible» por los «abusos de poder» de Castro, que, dijo, «utilizó la Alcaldía como una pequeña dictadura». «No se puede gobernar con cuatro concejales de once», aseveró.

El líder del PP defendió la moción de censura como «un ejercicio de responsabilidad» y acusó al regidor saliente de negarse a tramitar el presupuesto municipal y de haber convertido Touro en el «único municipio coruñés» que perdió 753.000 euros del Plan de Obras e Servizos de la Diputación Provincial de A Coruña. «Es inconcebible que los vecinos se hayan quedado sin esos fondos por su cabezonería», lamentó.

Recordó también la reciente sentencia judicial que obliga a repetir el pleno de noviembre de 2023 en el que, tras la expulsión del propio Reboredo, el voto de calidad del entonces alcalde permitió que su salario pudiera ser aprobado.

Tras Reboredo tomó la palabra el alcalde saliente, momento en el que el concejal no adscrito abandonó el salón de plenos —al que regresó tras finalizar la intervención de Castro—. El hasta hoy regidor pidió disculpas a los vecinos en nombre de Movemento Veciñal de Touro por haber confiado en una persona «indeseable políticamente» y que actuó «por intereses económicos personales». Según dijo, la moción de censura se explica porque «hay un elemento que se somete a una venta y un grupo dispuesto a comprar».

En defensa de su gestión, Castro sostuvo que, tras dos años de gobierno de Movemento Veciñal, existe un control de obras «como no hubo en los 30 años precedentes». «Convertimos una administración viciada en una administración dentro de la legalidad», afirmó, para cuestionar también el sistema de selección de personal con el que, dijo, acabó su gobierno.

Finalizado el pleno, Darío Rey calificó las «insinuaciones» de Castro de «falta grave a la verdad». «Jugar con la reputación ajena vulnera el derecho al honor y puede tener consecuencias legales», avisó. «Es un honor quitar de la Alcaldía a quien ejerció el cargo desde la mentira y el barro», zanjó.