Este es el nuevo pueblo coruñés que se ha convertido en 'Pueblo Mágico de España' en el 2025

Como cada año, la Red de Pueblos Mágicos de España ha seleccionado a unos cuantos municipios candidatos para ser sus nuevos representantes. Para ello, realiza una especie de 'casting' en el que dan la oportunidad a las localidades de demostrar que poseen esa "magia especial" que los hace únicos, ya sea con su patrimonio cultural, histórico o natural.

Hasta este año, eran siete los pueblos gallegos incluídos dentro de esta red: Cambados, Combarro, Portomarín, Ribadavia, O Vicedo, A Pobra de Trives y Larouco. En esta última promoción, había nuevamente muchos candidatos, pero solo uno consiguió la insignia para convertirse en uno más de este destacado elenco.

Tras unas competidas valoraciones, Padrón fue el pueblo que tendría el honor de portar la insignia de Pueblo Mágico a partir de este 2025. Y así, decir con orgullo que es un "Pueblo Vivo", aquel que mantiene sus tradiciones, sus fiestas, sus costumbres y su patrimonio inmaterial que los hace únicos.

Qué ver en Padrón, pueblo mágico en este 2025

Jardín Botánico Artístico de Padrón

Jardín Botánico Artístico de Padrón / TURISMO.GAL

Inscrito en el número 10 del ránking del 2025, Padrón ha sido elegido debido a su belleza natural, su patrimonio cultural y su gastronomía. Desde la organización destacan, por ejemplo, sus famosos pimientos. También lo señalan como la cuna de Rosalía de Castro y lugar clave en el Camino de Santiago.

Además, su casco histórico, con la iglesia de Santiago de Padrón y el Pedrón, tiene una fuerte conexión con la tradición xacobea. Y no se queda solo ahí. Su entorno natural ofrece preciosos paisajes fluviales como el paseo del río Sar o su Jardín Botánico Artístico, uno de los más antiguos de España.

