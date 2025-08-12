Se restablece la circulación del AVE Galicia-Madrid tras la inspección favorable de Adif

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid ha sido restablecida a las 20.25 horas tras la inspección de Adif que ha permitido que se volviera a reactivar la tensión para reiniciar el servicio ferroviario.

Fuentes de Renfe consultadas por Europa Press han confirmado que Adif ha considerado que la catenaria estaba "en buen estado" y que una vez revisada la infraestructura y reparados los desperfectos causados por el fuego, se podía volver a restablecer el servicio paulatinamente, aunque con retrasos "hasta finalizar el servicio de hoy".

La circulación de trenes en el corredor Galicia-Madrid se encontraba suspendida desde las 13.45 horas por un incendio entre Taboadela y Ourense y por eso Adif cortó la tensión en ese tramo por varios focos en la zona a petición de los bomberos.

La Consellería do Medio Rural ha informado que el fuego se encuentra activo desde las 14.14 horas en el municipio de San Cibrao das Viñas --colindante a Ourense--, parroquia de Noalla.

La Policía Local de Ourense ha confirmado que se ha desalojado a algunos vecinos de Seixalbo (Ourense) por la proximidad del fuego a las viviendas, en las proximidades del parque empresarial de Barreiros.

Todo ello ocurre en una jornada en la que la Xunta ha decretado la Situación 2 en toda la provincia de Ourense por una "preocupante" ola de incendios, con hasta 50 al día, que achaca a una "altísima actividad incendiaria".

Desalojado el polígono de Barreiros

La provincia de Ourense está en Situación 2 de emergencia. Hay incendios en numerosos puntos y de gran magnitud. Desde las 3 de la madrugada arden ya 500 hectáreas en Maceda, en núcelos cercanos a las viviendas. También sigue ardiendo Chandrexa de Queixa, el mayor incendio de este verano, con 3.000 hectáreas perdidas. Ahora, a estos se une una serie de fuegos que, a falta de conocer a cuántas hectáreas afectan, mantienen en acción a los servicios de emergencias de las inmediaciones de la ciudad de Ourense. Son pocos, pero trabajan a destajo. José Ramón Sánchez, jefe de Emergencias de la Diputación de Ourense, advierte que la situación «está muy peligrosa» y que trabajan «con muy pocos medios porque están todos ocupados en otros incendios».

El principal fuego está ubicado en el Polígono de Barreiros (San Cibrao das Viñas). Por el momento permanece en activo, afectando a una zona forestal y aproximándose a núcleos de población. Los servicios de emergencias están tratando de contenerlo desde la carretera de Seixalbo. Pero las llamas avanzaron hasta poner en peligro el ámbito industrial por lo que ya se desalojó parte del mismo. Hay también otros focos, que comenzaron de forma simultánea.

Varios barrios de la ciudad se quedaron sin luz desde las 14,00 horas del mediodía: Mariñamansa, O Polvorín, Posío, O Couto y A Cuña, entre otros. Aunque en la mayoría de las zonas el suministro volvió a los quince minutos, otras continúan afectadas.

Al lugar acudieron servicios de emergencia de toda la zona, incluidos los bomberos de la ciudad. Se movilizaron medios aéreos -como un helicóptero y dos aviones-, además de personal de tierra.