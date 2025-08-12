Dos taxistas del área de Santiago, denunciados por conducir bajo efectos del alcohol
Uno de ellos triplicaba la tasa máxima permitida para conductores profesionales y el otro la duplicaba | La Guardia Civil los 'pilló' en un control cuando ambos estaban en servicio y con pasajeros en sus vehículos
El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en A Coruña ha denunciado a dos taxistas de la comarca de Santiago de Compostela por conducir bajo los efectos del alcohol. Las denuncias se interpusieron durante controles de tráfico realizados el pasado fin de semana, en los que se comprobó que ambos conductores, que se encontraban en servicio y transportando pasajeros, superaban las tasas máximas de alcoholemia permitidas para profesionales.
Los agentes del Destacamento de Tráfico de Santiago realizaron las pruebas de alcoholemia en el marco de controles preventivos en las carreteras de la provincia. En el caso de estos dos taxistas denunciados, las tasas de alcohol detectadas duplicaban y triplicaban el límite legal para conductores profesionales, establecido en 0,15 mg/litro.
La actuación de la Guardia Civil contó, en uno de los casos, con la colaboración ciudadana. Una alerta sobre la posible conducción bajo los efectos del alcohol por parte de un taxista permitió a los agentes interceptar al vehículo.
Debido a la infracción, los vehículos fueron inmovilizados, y los pasajeros que transportaban tuvieron que ser reubicados en otros taxis para poder continuar su trayecto.
Las denuncias cursadas por esta infracción, considerada muy grave según la Ley de Seguridad Vial, conllevan una sanción de 1.000 euros de multa y la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir para cada uno de los profesionales.
