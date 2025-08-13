Cortado de nuevo el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid por los incendios de Ourense
Además, la A-52 tiene 31 kilómetros cortados
El incendio que desde primera hora del martes asola A Mezquita ha obligado a cortar nuevamente el tráfico en la A-52, la autovía de entrada y salida de Galicia en Ourense, en ambos sentidos. El fuego iniciado en la parroquia de A Esculqueira ha quemado ya alrededor de 1.000 hectáreas, según la última estimación de Medio Rural, y ha cercado la carretera que da acceso a Galicia desde la provincia de Zamora.
El corte afecta tanto a la Autovía das Rías Baixas (A-52) y la N-525 en el acceso al sur de Galicia desde la Meseta. Aunque el túnel del Padornelo y de A Canda siguen abiertos en Castilla y León, el cierre afecta al de A Gudiña, el primero tras el límite provincial en este último tramo.
Así, ambas carreteras están cortadas entre Vilavella y A Gudiña, concretamente entre los kilómetros 112 y 129 (A-52) y entre los kilómetros 115 y 128 (N-525).
Además, la A-52 sufre un segundo corte a la altura de Verín entre los kilómetros 160 e 174. Sumando ambos cortes, en total permanecen cortados 31 kilómetros de la autovía.
En este mismo tramo Adif acaba de decretar la suspensión de la circulación ferroviaria entre las estaciones de Porta de Galicia y Sanabria AV. Uno de los trenes afectados es el AVE 4254 que salió de Vigo-Urzáiz a las 13.37 horas de este miércoles. A su llegada a la estación de Ourense Renfe comunicó por megafonía que quedarían detenidos en ella hasta nuevo aviso.
Se recomienda a todos los conductores extremar las precauciones ante las difíciles condiciones de visibilidad y calor que presenta la A-52 a su paso por este punto.
Este corte se suma a los ya decretados ayer en este punto y también en otros dos del municipio de Cualedro.
Además, según informan, un AVLO con destino A Coruña que salía a las 14.40 horas se ha quedado sin salir en Chamartín.
