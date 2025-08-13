Investigado en Arzúa por retirar 65.000 euros de la cuenta de un octogenario con problemas de memoria
Un pariente alertó al sobrino de la víctima de que el dinero retirado del banco no se correspondía con sus gastos
EFE
La Guardia Civil investiga a un hombre vecino del municipio coruñés de Arzúa por supuesta apropiación de más de 65.000 euros que retiró de la cuenta de un hombre de 84 años con problemas de memoria. Según informa este martes la Guardia Civil, el investigado, de 63 años, efectuó varias operaciones para retirar dinero de la cuenta de la víctima durante los dos últimos años.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el sobrino de la víctima, después de que un familiar lejano observase las elevadas sumas de dinero en una entidad bancaria, lo que le hizo sospechar.
El familiar lejano advirtió al sobrino, quien, al compartir su padre la titularidad de la cuenta corriente con el afectado, pudo comprobar las numerosas retiradas de efectivo que se habían hecho en los últimos dos años, hasta un total de 65.450 euros.
El dinero retirado no se correspondía con los gastos habituales del octogenario, que vive solo y tiene problemas de memoria, según señala la Guardia Civil.
