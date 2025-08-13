La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes

Los incendios se desmadran y ponen en jaque a toda Galicia, aunque la peor parte se la está llevando la provincia de Ourense donde la Xunta declaró ayer el nivel 2 de emergencia, lo que implica una mayor movilización de medios y recursos y ampliar el horario laboral de los bomberos forestales.

Desde primera hora de la mañana de ayer se realizaron desalojos de viviendas en Maceda y Chandrexa de Queixa, mientras las llamas se acercaron peligrosamente a la ciudad de As Burgas, afectando al polígono de Barreiros, y obligando a vecinos de la parroquia de Seixalbo a abandonar sus casas. Una residencia de mayores en A Mezquita también fue evacuada mientras que se confinó a los jóvenes de un campamento de la Estación de Manzaneda, incluidos los participantes en un campamento del Concello de A Coruña.

El fuego afectó a las comunicaciones viarias y ferroviarias cortando la circulación con la Meseta. Además, cuatro bomberos resultaron heridos en las tareas de extinción.

Incendio en Chandrexa de Queixa. / @AT_Brif

La cifra de hectáreas quemadas en lo que va de verano se sitúa ya alrededor de las 8.000. A última hora de ayer los servicios de extinción luchaban contra 16 incendios de más de 20 hectáreas, 12 de ellos en la provincia de Ourense donde las llamas ya habían calcinado más de 5.100 hectáreas dejando un reguero de incidencias.

Cuatro bomberos forestales resultaron heridos mientras hacían frente a los incendios. En Oímbra sufrieron quemaduras dos trabajadores y hubo otro bombero que desapareció generando una situación de gran tensión hasta que fue encontrado semiinconsciente. Los quemados fueron trasladados al Hospital de A Coruña. El caso que reviste más gravedad es el de un joven brigadista de 18 años. En Maceda otro trabajador de Medio Rural chocó contra un vehículo y se rompió una pierna mientras que las llamas alcanzaron un coche de Medio Ambiente que quedó totalmente calcinado al igual que el vehículo de la alcaldesa de Maceda que se vio rodeada por el fuego cuando supervisaba los incendios.

Trenes

El AVE entre Galicia y Madrid estuvo cinco horas cortado por un incendio con varios focos desde las 14.00 horas. Primero se restablecieron los trenes entre Santiago y Ourense y sobre las ocho se reabrió el resto de la línea. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, atribuyó el origen del incendio «a las chispas de un tren». Cientos de viajeros se vieron afectados, aunque Renfe trató de reubicarlos en autobuses. Además hubo retrasos en las conexiones con Vigo. En A Coruña buena parte de los viajeros afectados daban por hecho que pasarían la noche en la estación de trenes a la espera de que se reanudase el servicio.

RAC

En Dozón un incendio obligó a cortar la AG-53 que conecta esta localidad con Ourense y la N-525. También hubo que interrumpir el tráfico en la A-52, en sentido Vigo por un fuego en A Mezquita.

En esta localidad tuvieron que desalojar a 60 mayores de una residencia por la proximidad de las llamas y reubicados en un centro de salud. Mientras en Manzaneda un incendio obligó a confinar a los jóvenes que participaban en un campamento.

Balance

El incendio de mayor envergadura sigue siendo el de Chandrexa de Queixa, donde ya actúa la UME. Sigue activo pese a haber arrasado 3.500 hectáreas. Y además en el mismo concello se originó ayer otro fuego, en Parafita, con una afectación de 100 hectáreas.

También siguen fuera de control otros fuegos en Maceda (500 hectáreas), el de A Mezquita ( 100 hectáreas), el de Oímbra (80 hectáreas), así como el de Seixalbo, que arrasó 50 hectáreas y provocó cortes de luz en buena parte del núcleo urbano de Ourense. Y están estabilizados o controlados los de Cartelle, Vilardevós, Montederramo, Vilariño de Conso, Verín y otro fuego declarado en Maceda, parroquia de Castro de Escuadro.

En Pontevedra hay activo uno en Dozón, en O Castro, donde se activó la alerta por la cercanía de las llamas a las casas. A última hora ya había quemado 100 hectáreas Otro en A Estrada está ya controlado, mientras en Lugo está activo uno en Samos de 200 hectáreas y controlado un foco en A Fonsagrada,con 150 hectáreas quemadas.

«Una altísima actividad incendiaria con 50 fuegos al día»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se trasladó ayer a última hora al centro de coordinación operativa de Ourense para hacer seguimiento de los incendios. Desde allí advirtió que la situación «es complicada» y señaló que las «perspectivas no son buenas porque no se anuncia un enfriamiento de las temperaturas».

Estuvo acompañado del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y de la titular de Medio Rural, María José Gómez, quienaclaró que Galicia sufre entre 40 y 50 incendios al día, lo que achaca a «una altísima actividad incendiaria».

La Xunta justificó declarar el nivel 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense ante la situación «anómala» que se vive por la elevada sequía. La conselleira explica que mientras los incendios registrados a finales de julio se debían a «causas agrícolas» como tareas de desbroce, en las dos últimas semanas se percibe «una clara intencionalidad».

Por esa razón, María José Gómez no duda en calificar estos fuegos como «atentados». Rueda avisó que perseguirán a los incendiarios «hasta el final».

Tanto el titular de la Xunta como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresaron su deseo de que los brigadistas heridos se recuperen. También Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) mostraron su apoyo a los afectados por los fuegos.Mientras, el Seprona está investigando a una mujer acusada de provocar cinco fuegos en Muxía.