Esta peligrosa playa de A Coruña es la más bonita de la provincia según la revista VIAJAR

A lo largo de toda la costa coruñesa hay playas para aburrir. Desde las salvajes y abiertas de la Costa da Morte y las Rías Altas hasta las más turísticas de las Rías Baixas. Galicia ofrece una gran variedad de playas para todos los gustos: grandes, pequeñas, nudistas, de arena fina, de piedras, de cristales...

Ante tanta variedad, es difícil decidirse, pero ello se lo han propuesto desde la revista Viajar, que ha elaborado un mapa en el que reflejan la que consideran "la playa o piscina natural más bonita de cada provincia". Así, en Lugo han elegido, como no podía ser de otra forma, la famosa playa de las Catedrales; en Pontevedra se han quedado con la elogiada playa de Rodas; y en Ourense han señalado la playa fluvial A Cova como la más destacada del territorio.

En A Coruña se han quedado con la hermosa, y peligrosa, playa Mar de Fóra, en Fisterra. Una elección polémica, pero con mucho fundamento debido a que se trata de un arenal increíble: salvaje, abierta a mar abierto y con un fuerte oleaje que hace sentir el océano.

Mar de Fóra: así es la playa más bonita de A Coruña

Playa Mar de Fóra / TRIPADVISOR

La playa Mar de Fóra está situada en Fisterra, justo a espaldas del pueblo. Se encuentra en un entorno natural paradisiaco con sus 500 metros de arenal orientado al mar abierto. Se encuentra integrada dentro del Camiño dos Faros, por lo que es bastante frecuentada por senderistas que no dudan en recomendarla para salir a caminar.

Pese a sus virtudes, su fuerte oleaje y el carácter oceánico la convierte en peligrosa para el baño, por lo que hay que tener mucho cuidado si queremos mojarnos. Por supuesto, no es recomendable ir con niños ni dejar que nuestras mascotas se adentren demasiado en el mar.

Mapa con las playas y piscinas naturales más bonitas de España

Mapa con las playas y piscinas naturales más bonitas de España / Revista VIAJAR

Además, la revista Viajar seleccionó una playa o una piscina natural por provincia y escogió la más bonita de cada lugar. Elaboraron un mapa en el que se pueden ver todas ellas de un vistazo.