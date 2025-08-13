Severino Escurís Batalla recibe en A Pobra el Premio PEL a su dilatada trayectoria empresarial

Rodeado de su familia y en la sede de Actemsa, la empresa operadora de túnidos y pescados congelados que fundó en 1994 en el polígono pobrense de A Tomada, Severino Escurís Batalla, que acaba de cumplir cien años, recibía este miércoles el Premio PEL a la trayectoria empresarial de manos del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Sonriente y orgulloso, el empresario (que sigue acudiendo a diario a la factoría para estar al tanto del trabajo) expresó su agradecimiento a la institución provincial por un reconocimiento que pone en valor una larga trayectoria que ha generado miles de empleos directos e indirectos y que ha contribuido al desarrollo del sector pesquero y conservero de Galicia.

El acto contó también con la presencia de la diputada provincial de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García; el alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal; y la edil de Cultura, Patricia Lojo.

Arropando al homenajeado estaban sus hijos (Severino, José Luis, Juan Carlos y María Jesús) y su nieto Jacobo.

Este galardón honorífico destaca la «dilatada y ejemplar carrera profesional» del empresario, así como «su contribución a la creación de empleo y al crecimiento económico de la provincia».

Los Premios PEL (Plan de Emprego Local) de la Diputación distinguen cada año las mejores iniciativas empresariales y proyectos de emprendimiento, así como a figuras singulares del tejido productivo coruñés.

Durante el acto, Valentín González destacó que «Severino Escurís es un ejemplo de visión empresarial, trabajo incansable y compromiso con su tierra. No solo hizo crecer empresas, sino que contribuyó al desarrollo de esta tierra». Asimismo, destacó la capacidad del empresario «para innovar, diversificar, inspirar a las nuevas generaciones y llevar con orgullo el nombre de Galicia por todo el mundo, sin olvidar sus raíces».

Formoso añadió que el galardón es también un reconocimiento «por todo lo hecho durante tantos años y por contribuir, con su trabajo, a que la provincia de A Coruña sea la más importante de Galicia en materia económica».

Por su parte, el regidor pobrense agradeció a la Diputación «que reconozca a unio de nuestros vecinos más queridos».

Empezó a trabajar con 17 años

Nacido en Rianxo el 18 de julio de 1925, Severino Escurís Batalla se incorporó con 17 años a la conservera familiar Escurís y asumió la presidencia del consejo de administración en 1979. Tras su jubilación, en 1994 fundó Actemsa junto a sus hijos, impulsando desde el polígono de A Tomada un complejo industrial que hoy es referente internacional en el sector del túnido y de las conservas.

Fue también fundador de Cartogal, Albacora, Cardium Edule y Tunaliment, y pionero en diversificar el negocio hacia áreas como la fabricación de envases, la flota atunera, la alimentación animal y la implantación industrial en el extranjero, generando miles de empleos directos e indirectos.

El empresario cuenta con numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito en el Trabajo del Gobierno de España (2014) y la Medalla a la Trayectoria Empresarial de Anfaco (2025).

«Con la entrega de este premio, la Diputación de A Coruña honra la figura de un emprendedor que hizo de la innovación, el compromiso con el territorio y la creación de empleo los pilares de una vida dedicada a la empresa y al desarrollo económico de Galicia», dijo en su intervención Valentín González.

«No encontramos mano de obra para cubrir 60 puestos»

Por su parte, uno de los hijos del empresario, José Luis Escurís (consejero delegado de Actemsa) aprovechó la visita del presidente de la Diputación coruñesa para destacar el preocupante hecho de que «no encontramos mano de obra para los sesenta puestos de trabajo que necesitamos cubrir para tener a pleno rendimiento las plantas con dos turnos».

«Eso es algo que escucho en todos los sectores», le respondió González Formoso, quien añadió que «esto ocurre, sorprendentemente, en un país con dos millones y medio de parados».