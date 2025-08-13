Vuelve el Bono Concilia Familia: ayudas de hasta 500 euros para los padres con niños entre los 4 y los 13 años
La Xunta de Galicia adelanta el plazo de solicitud «para satisfacer las necesidades que demandaban las familias»
Pablo Varela
La Xunta de Galicia adelanta la convocatoria del Bono Concilia Familia «para satisfacer las necesidades que demandaban las familias». Los padres de niños entre los 4 y los 13 años podrán solicitar estas ayudas de hasta 500 euros entre el 8 de septiembre y el 7 de octubre de este año.
Se trata de una ayuda económica directa para que las familias puedan cubrir los servicios de conciliación durante las vacaciones escolares o ante necesidades puntuales. Con esta medida, el Ejecutivo gallego subvenciona la contratación de cuidadores a domicilio, campamentos, ludotecas u otros servicios aprobados por la Consellería de Política Social e Igualdade.
El bono está dirigido a las unidades familiares residentes en Galicia, con niñas y niños nacidos entre enero de 2012 y diciembre de 2021 y que necesiten recursos para cubrir servicios de conciliación por obligaciones laborales o responsabilidades familiares.
¿Qué requisitos debo cumplir para obtener el Bono Concilia Familia?
El requisito básico para obtener esta prestación es residir en Galicia y que ambos progenitores (o solo uno en el caso de las familias monoparentales) se encuentren trabajando en el período para el que necesiten refuerzo.
Los supuestos que cubre la ayuda son:
- Períodos de vacaciones escolares.
- Enfermedades del pequeño/a e imposibilidad de ser cuidado por los miembros de la unidad familiar.
- Enfermedad del cuidador habitual.
- Situaciones puntuales de carácter laboral o de formación.
- Situaciones puntuales de cuidado a familiares de hasta 2º grado de parentesco.
El importe cubre hasta el 75% del servicio, pudiendo ampliarse hasta el 100% para las familias de especial consideración (numerosas, monoparentales, acogedoras, con guarda con fines adoptivos, con hijos/as con discapacidad superior al 33% o víctimas de violencia de género).
En cualquier caso, la cuantía máxima del bono será de 500 euros por unidad familiar para contratar un servicio de cuidado a domicilio y de 200 por cada hijo en el caso de los campamentos o servicios de conciliación colectivos autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade.
Además de la solicitud del Bono Concilia Familia, los interesados tendrán que presentar facturas y comprobantes bancarios con los datos del campamento o servicio contratado. Por su parte, en el caso de contratar a un cuidador a domicilio o ampliar el horario de una persona ya contratada, se tendrá que presentar el contrato de trabajo donde conste el período de contratación, su objeto y el horario en el que se presta el servicio; así como los justificantes del pago del salario y cotizaciones a la Seguridad Social.
