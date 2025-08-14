Continúa cortado el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid por los incendios de Ourense

Renfe ha comunicado a primera hora de este jueves que continúa interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense. A la vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales.

Renfe anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado". Además, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.

La empresa pública indicó, en un mensaje en 'X', que el primer tren previsto que saldría sería a las 7.00 horas, desde Madrid con destino a A Coruña; y a las 8.00 horas para Ourense. "Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico", avisó la compañía ferroviaria.

Adif explicó que no había podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía. Durante la tarde, técnicos de Adif inspeccionaron la infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado.

La suspensión de los trenes ha generado acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.

CARRETERAS CORTADAS

El incendio que desde primera hora del martes asola A Mezquita ha obligado a cortar nuevamente el tráfico en la A-52, la autovía de entrada y salida de Galicia en Ourense, en ambos sentidos. El fuego iniciado en la parroquia de A Esculqueira ha quemado ya alrededor de 1.000 hectáreas, según la última estimación de Medio Rural, y ha cercado la carretera que da acceso a Galicia desde la provincia de Zamora.

El corte afecta tanto a la Autovía das Rías Baixas (A-52) y la N-525 en el acceso al sur de Galicia desde la Meseta. Aunque el túnel del Padornelo y de A Canda siguen abiertos en Castilla y León, el cierre afecta al de A Gudiña, el primero tras el límite provincial en este último tramo.

Así, ambas carreteras están cortadas entre Vilavella y A Gudiña, concretamente entre los kilómetros 112 y 129 (A-52) y entre los kilómetros 115 y 128 (N-525).

Además, la A-52 sufre un segundo corte a la altura de Verín entre los kilómetros 160 e 174. Sumando ambos cortes, en total permanecen cortados 31 kilómetros de la autovía.

Se recomienda a todos los conductores extremar las precauciones ante las difíciles condiciones de visibilidad y calor que presenta la A-52 a su paso por este punto.

Este corte se suma a los ya decretados el martes en este punto y también en otros dos del municipio de Cualedro.