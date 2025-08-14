El detenido por el homicidio de Mesía es el hombre que dio la voz de alarma

Esta mañana ha pasado a disposición judicial en Ordes el hombre detenido ayer por la muerte de un vecino de esa misma localidad en una vivienda situada en la parroquia de Visantoña, en el concello coruñés de Mesía, el pasado domingo.

Según ha podido confirmar El Correo Gallego, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, a través de fuentes cercanas a la investigación, el varón arrestado ayer sería el hombre que reside habitualmente en la vivienda en la que fue hallada la víctima, presumiblemente amigo del mismo, y que dio la voz de alarma tras la muerte de Ó. P. G. a causa de un disparo. Tras declarar ante el juez, el varón ha ingresado en prisión provisional en el centro penitenciario de Teixeiro.

El suceso ocurrió el pasado domingo, al filo de las cinco de la tarde, en una vivienda unifamiliar de Visantoña. Tras recibir el aviso del 112 Galicia, un helicóptero medicalizado se trasladó al lugar de los hechos, aunque el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.

Hasta el inmueble se desplazaron también efectivos del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil que realizaron una primera inspección ocular del lugar de los hechos. La investigación está en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago y el caso se mantiene bajo secreto de sumario.