Esta era la playa favorita de Jesús Vázquez durante su infancia: a media hora de A Coruña

Hay imágenes de nuestra memoria que, por algún motivo, se quedan grabadas para siempre. Es curioso ver cómo en ocasiones no recordamos aspectos recientes de nuestra vida, pero sí podemos rememorar momentos pasados como si estuviésemos ante un detallado álbum de fotos.

Una de las etapas que más recordamos es nuestra infancia, por ser la primera vez en muchas cosas, por vivir más relajados y disfrutar más del momento y también porque habitualmente es el periodo que con más cariño recordamos. Jesús Vázquez no es menos y alguna que otra ocasión ha utilizado las redes sociales para echar la vista atrás y compartir con sus seguidores sus vivencias de cuando era niño.

En una de esas publicaciones, llegó a compartir que sus veranos los pasaba en la playa de Cabanas, en Pontedeume, cerca de su Ferrol natal. "Pasaba los veranos en la playa de Cabanas (A Coruña) con mi familia. Todavía recuerdo ese particular olor a mar...", llegó a compartir en un post de Facebook junto a una foto de su infancia.

Así es la playa de Cabanas, en la que veraneaba Jesús Vázquez en su infancia

La playa a la que se refiere concretamente Jesús Vázquez es a la playa conocida más popularmente como la playa de la Magdalena, que está en la zona de Cabanas, en Pontedeume. Es su zona sur, actualmente hay una playa canina que sí se llama playa de las Cabanas.

Playa de la Magdalena / XUNTA DE GALICIA

Este fantástico arenal es una de las playas más emblemáticas de toda la comarca de Ferrolterra y es un destino popular tanto entre locales como entre visitantes. Tiene aproximadamente 1.000 metros de longitud y su entorno semiurbano facilita el acceso y el aparcamiento.

Tiene arena blanca y fina y sus aguas son tranquilas y poco profundas, lo que la convierte en ideal para familias, como la de Jesús en aquel momento. Además, su pinar adyacente le aporta una versatilidad perfecta para quienes prefieran refugiarse en la sombra e incluso hacer un picnic o barbacoa. Dispone de duchas, papeleras, kioskos, restaurantes cercanos y, en temporada de verano, servicios de vigilancia y socorrismo.