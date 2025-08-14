Este pueblo gallego a pie de playa busca vecinos: hay trabajo y tiene alquileres desde 400€

Con los alquileres por las nubes y el precio de la vivienda creciendo día tras día, las grandes urbes gallegas se están convirtiendo en espacios en los que ya es difícil prosperar. Los salarios no crecen al ritmo que lo hace el coste de vida y es por ello que ya muchos buscan alternativas alejadas de las ciudades.

En Galicia existen gran cantidad de pueblos con mucha vida que pueden ser opciones magnificas para dejar atrás las abusivas mensualidades en Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo. Además, actualmente la propia Xunta de Galicia impulsa el proyecto Vente a Vivir a un Pueblo, una plataforma que "ayuda a los urbanitas a elegir a que pueblo merece la pena ira vivir, cómo y porqué".

Uno de los que destaca por sus ofertas de vivienda, sus oportunidades de empleo y por estar en un entorno natural paradisiaco es Vilanova de Arousa. La Comarca del Salnés, junto a la de O Barbanza, bordea la ría de Arousa, una de las que más está creciendo en interés turístico de toda la comunidad debido a sus playas, su ocio nocturno y su industria conservera.

Así es Vilanova de Arousa, un pueblo costero en auge en la provincia de Pontevedra

Vilanova de Arousa es un municipio en la provincia de Pontevedra que combina su entorno natural con una oferta de servicios e infraestructuras que lo hace muy atractivo para vivir. Buscan vecinos a través de su página web Vente a Vivir a un Pueblo y entre sus principales características destacan:

Ubicación y Conectividad: Vilanova de Arousa se encuentra a 20 km de Pontevedra, a 30 km de Santiago de Compostela y a 50 km de Vigo. Además, cuenta con buenas conexiones por autobús y tren, estando el aeropuerto más cercano en Santiago.

Oferta Laboral: El municipio tiene una oferta laboral destacada en los sectores de la industria, pesca y la agricultura, así como en el sector servicios, debido a su alta demanda turística.

Servicios: Entre los servicios disponibles destacan el centro sanitario y el hospital ubicados en el pueblo. También dispone de guarderías, colegios y un instituto, así como polideportivos y varios campos de fútbol. Por supuesto, cuenta con banco, cajeros, supermercados, residencias, centros sociales, entorno natural destacado y playa.

Vivienda: Los precios de alquiler comienzan desde 400€, mientras que los inmuebles en venta tienen un precio desde 70.000€.

Entorno Natural: Su entorno natural es ideal para los amantes de la naturaleza, con playas, ríos y paisajes costeros.

Vilanova de Arousa es un municipio ideal para aquellos que buscan una vida tranquila en la costa gallega, con todas las comodidades necesarias y buena conectividad con algunas de las grandes ciudades gallegas.