Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid de este jueves
En el momento del corte del tráfico ferroviario, hasta unos diez trenes, incluidos tres de refuerzo, se encontraban en servicio
David Suárez / Mateo Garrido Triñanes
Renfe suspende todas las circulaciones entre Madrid-Zamora y Ourense de este jueves, según ha informado poco antes de la seis de la tarde. La evolución de los incendios que afectan a estos trayectos provoca la cancelación definitiva de las rutas, según la compañía.
Apenas dos horas después de que el control de los incendios activos en A Mezquita y A Gudiña, en Ourense, próximos a la vía férrea, permitiera a Renfe reactivar el servicio ferroviario de Alta Velocidad que conecta a Galicia con Madrid, el operador ferroviario se ha visto obligado a suspender nuevamente la circulación entre Puebla de Sanabria y A Gudiña esta mañana debido a la reactivación de los fuegos. «Los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación», ha informado Renfe en sus redes sociales. En el momento del corte del tráfico ferroviario, hasta unos diez trenes -incluidos 3 de refuerzo- se encontraban en servicio.
En el día de ayer, concretamente a las 15.15 horas, la conexión ferroviaria entre la meseta y Galicia quedaba suspendida a la espera de que la situación mejorara. La voracidad de las llamas impidió que el tráfico pudiese ser retomado ayer y no pudo ser reactivada hasta las 09.45 horas con un tren que salió de la estación de Chamartín con destino Zamora, Ourense y A Coruña. Después de que, tanto Renfe como Adif, realizaran a lo largo del día de ayer y la mañana de hoy diferentes tareas de reconocimiento de la infraestructura hasta lograr el visto bueno para el reestablecimiento de la conexión.
Por reactivación del incendio, vuelve a quedar interrumpido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia. Los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación. Continuaremos informando.
