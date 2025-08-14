Sogama apuesta por dar otra vida a las escorias: desde hacer carreteras a fabricar cemento

Promover la economía circular y valorizar la mayor cantidad de residuos posible para evitar su vertido es una de las principales líneas estratégicas de la nueva hoja de ruta de Sogama (Sociedade Galega do Medio Ambiente), para la cual recibirá hasta 2030 una financiación de 100 millones de euros. Entre las actuaciones previstas, destaca la pretensión de dar una segunda vida a los restos de quema de residuos, denominados escorias, y aprovecharlos, principalmente, en la construcción de carreteras, aunque también analizarán cómo emplearlas en la fabricación de otros materiales como el hormigón o el cemento.

En la planta de Sogama, en Cerceda, los residuos no reciclables se someten a un proceso de valorización en una planta termoeléctrica, donde son transformados en energía. Es de aquí de donde salen las escorias, que «proceden de los inquemados que quedan en el fondo de los hornos-caldera, y están catalogadas por la legislación vigente como residuos no peligrosos», tal y como explica el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino.

Por defecto, se almacenan en un depósito del Complejo Medioambiental de Cerceda, y el aprovechamiento que se hace de estos materiales es escaso, aunque no nulo. De hecho, según explica Domínguez, «actualmente Sogama solo está utilizando parte de escoria como material de cubrición y también como elemento de apoyo en la construcción de pistas y accesos» dentro del complejo de Cerceda.

Esto, en todo caso, va a cambiar. La empresa pública gestionada por Medio Ambiente lleva años con el ojo puesto en las diferentes alternativas para la reutilización de las escorias. Entre marzo de 2023 y abril de 2024, por ejemplo, se hizo un estudio preliminar a escala de laboratorio de las escorias generadas en la planta termoeléctrica, señala Domínguez, con el objetivo de «analizar las distintas alternativas de valorización» y «conseguir el Fin de Condición de Residuos de los áridos que se puede obtener de ellas». Según la normativa vigente, de 2022, esto se consigue cuando, una vez se valoriza un residuo, este deja de ser considerado como tal, para lo que es necesario que el material tenga un fin específico y cumpla con requisitos técnicos y legislativos, que tenga demanda en el mercado, y que su uso no genere impactos adversos en el medio ni en la salud humana.

Dicho estudio concluyó que, «a priori, los áridos de las escorias de Sogama podrían ser válidos para su uso como zahorra en la construcción de determinados tipos de carreteras», explica Domínguez, aunque «siempre mezclados con una proporción determinada de árido de origen natural». Una conclusión que ahora la empresa va a probar fuera del laboratorio, con un nuevo estudio realizando una valoración a escala real.

Otras finalidades

Sin embargo, aunque por ahora la mayoría de los esfuerzos han estado centrados en el aprovechamiento de escorias para la construcción de carreteras, Sogama no descarta otras opciones. «También vamos a analizar la utilización de los áridos de escoria para la fabricación de cementos, morteros de albañilería y hormigones», pero «lo cierto es que nos hemos centrado en la alternativa que más salida tendría en el mercado, que sería su uso en carreteras», explica su presidente.

A esto hay que sumar otra ventaja, puesto que «al procesar las escorias para obtener el árido contenido en las mismas, también podríamos recuperar metales como el hierro, el aluminio y el cobre, que pueden ser fácilmente reincorporados al ciclo productivo». «Esto supone una contribución muy positiva a la protección del medio ambiente, ya que se reduce la dependencia de recursos naturales, que son muy escasos y limitados», reivindica.

Suscríbete para seguir leyendo