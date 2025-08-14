Los tres brigadistas hospitalizados en A Coruña siguen graves
Se trata de tres jóvenes de 18, 23 y 25 años que resultaron heridos en la extinción de los incendios en Ourense
Los tres brigadistas que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de incendios en Galicia continúan ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave y los otros dos grave.
Según el parte ofrecido este jueves por el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el brigadista de 18 años tiene quemaduras de tercer grado en un 40 % de su cuerpo, además de haberse intoxicado por inhalación de humo. Se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave.
El brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15 % del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente, aunque con pronóstico grave.
Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15 % de su cuerpo afectado. Está estable y con pronóstico grave.
Los tres permanecen ingresados en la unidad de quemados del Chuac.
