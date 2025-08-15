Incendios en Galicia: El 112 alerta de un empeoramiento de las condiciones y envía mensajes Es-Alert

El 112 Galicia ha alertado de un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas en la comunidad autónoma por los incendios y ha pedido extremar las precauciones, indicaciones que también han sido trasladadas a la población a través de mensajes Es-Alert. Sigue activa la situación 2 de emergencia --por proximidad del fuego a núcleos de población-- en la provincia de Ourense y el mismo nivel en los incendios de Toques, en A Coruña, y Agolada, en Pontevedra.

La central de emergencias de Galicia ha publicado en X un mensaje en el que traslada esa indicación de los técnicos.

Desde el 112 se hace un llamamiento a la población afectada por los incendios "para que extreme las precauciones y siga las indicaciones de los servicios de emergencias".

Sugieren, así, evitar desplazamientos y también acercarse a las inmediaciones de los fuegos.

El 112 Galicia también ha informado de la activación de la herramienta ES-Alert, el sistema que permite enviar alertas instantáneas a todos los teléfonos móviles en un área geográfica específica, debido a los incendios forestales que afectan a varias zonas de Ourense.

En esos mensajes se apunta que "ante el avance de los fuegos, evite cualquier desplazamiento innecesario y permanezca en su vivienda".

También se traslada que "si está en el exterior y no tiene donde confinarse, aléjese de los lugares afectados" y se solicita seguir "las indicaciones de los servicios de emergencia" y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado la petición por carta al Gobierno central para que envíe a Galicia "cualquier medio que esté disponible" para luchar contra el fuego que asola la comunidad.

Los incendios sin control en Galicia arrasan 31.200 hectáreas en Ourense y la Xunta pide «comprensión» por no poder llegar a todos los núcleos.La comunidad vive una de las peores olas de fuegos que se recuerdan. Ourense sigue siendo la provincia más castigada, donde todavía permanece activado el nivel 2 de alerta y los incendios descontrolados consumen ya más de 31.200 hectáreas.

La noche no ha supuesto grandes incrementos en el número de hectáreas afectadas en los grandes incendios de Ourense, según los datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural esta mañana. En los nueve focos activos en la provincia han ardido 23.200 hectáreas, a las que hay sumar otras 200 ha del fuego iniciado esta noche en el concello coruñés de Toques.

El gran incendio de Chandrexa de Queixa se mantiene en más de 11.000 ha, al borde de convertirse en el más grande la historia de Galicia. Le sigue el de A Mezquita, que ha saltado a Zamora, y que en territorio gallego ha arrasado 8.000 ha. El de Oímbra, el que más creció, lleva 8.000 hectáreas y el de Maceda 2.500.

En las últimas horas, además, se han reactivado dos incendios que se daban por estabilizados: el de Vilariño de Conso (180 ha) y el de la parroaquia de Moilde, en Vilardevós (40 ha). En este último municipio también están activos en Vilar de Cervos (250 ha) y en Fumaces y A Trepa (20 ha). Ayer se inició otro incendio en Larouco, con 600 hectáreas.

Permancen estabilizados los fuegos de Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha). Controlados están los de Samos-Santalla (200 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).

Finalmente, se ha extinguido el de la localidad lucense de Samos, con 231,93 hectáreas calcinadas.

La Xunta admite que el dispotivo «empieza a desbaratarse»

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, le ha puesto voz a la crítica situación que se vive en Galicia a causa de la ola de incendios iniciada hace una semana. El responsable del dispositivo de extinción de la Xunta ha admitido que los servicios de emergencia «empiezan a desbaratarse» por la cantidad de focos y la virulencia de las llamas.

Esa multiplicidad de fuegos, ha explicado en declaraciones a la Radio Galega, hace que los efectivos y los medios disponibles se tengan que repartir más. Ha enfatizado también que este tipo de grandes incendios generan una «dinámica propia» y que corren «muy rápido».

Manuel Rodríguez también ha pedido compresión a los vecinos de los núcleos afectados por el fuego a los que no pueden atender. Tienen que pensar, ha expuesto, que si no acuden allí es porque en otros puntos el «riesgo es mayor».

*EN AMPLIACIÓN