Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 por un fuego en el concello coruñés de Toques

La Xunta ha declarado el nivel 2 de emergencia por un nuevo incendio que afecta al municipio coruñés de Toques, concretamente en la parroquia de San Martiño de Oleiros, que según las últimas estimaciones ha arrasado ya 200 hectáreas y preocupa por su proximidad al núcleo de población de Penagundín, en Melide (A Coruña).

Precisamente, debido a la cercanía de las llamas a las casas, se ha activado la situación 2 de emergencia, que aún permanece activa en toda la provincia de Ourense, la más castigada por los fuegos en Galicia y donde ya han ardido más de 26.000 hectáreas, a la espera del nuevo parte de Medio Rural con información actualizada.

En Directo

Drones con cámaras térmicas evalúan puntos calientes en Teresa de Cofrentes (Valencia) Drones con cámaras térmicas realizarán este viernes vuelos en la zona afectada por el incendio forestal de Teresa de Cofrentes, en Valencia, para la captación de imágenes en el lugar y su posterior evaluación de puntos calientes. Según ha informado este viernes el Centro de Emergencias de la Generalitat, durante el periodo de vuelo de los drones los medios aéreos programados esta mañana permanecerán en sus respectivas bases.

Sánchez: "El Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego"

Los 1.350 desalojados en Porto (Zamora), desperdigados y pendientes del avance del fuego Los 1.350 vecinos y veraneantes de Porto (Zamora) que fueron desalojados por el incendio que ha entrado en la provincia de Zamora desde Ourense han pasado la noche desperdigados por distintos municipios zamoranos, algunos incluso haciendo noche en Braganza (Portugal), la mayoría quitando horas de sueño y todos pendientes del avance del fuego. El alcalde de Porto, Francisco Blanco, que ha visitado a los vecinos alojados en dependencias municipales de Puebla de Sanabria y Lubián, y ha hablado con algunos de los que se han alojado por su cuenta en casas de familiares y establecimientos hoteleros, ha declarado a EFE que la gente está "bien y relativamente tranquila".

Las carreteras cortadas por los incendios se reducen ya a siete, sólo una nacional El número de carreteras cortadas por los incendios forestales que afectan, sobre todo, a las provincias de Ourense y Zamora, se ha reducido pasadas las nueve de la mañana de este viernes a siete, una de ellas nacional, la N-630 a su paso por Cáceres, por Aldeanueva del Camino. Así lo han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), que han precisado que las otras vías afectadas son secundarias de Zamora (la Z112, por Pías), León (L133, en Valdeviejas), Palencia (tres carreteras del entorno de La Pernía, la P2114, P2113 y P2116), y Huelva (HU8100 por la zona de Aroche).

Los medios controlan la reavivación del fuego en Molezuelas (Zamora) Los medios de extinción han trabajado durante la última noche en la reavivación de las llamas que se han producido en algunos puntos por el viento y han luchado para controlar el perímetro de 31.500 hectáreas de las provincias de Zamora y León por las que se extiende el incendio iniciado el domingo en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, han informado fuentes de los medios de extinción. Aunque las rachas de viento han sido cambiantes y eso ha provocado las reavivaciones dentro del área del incendio y en su perímetro, la disposición de los medios nocturnos ha permitido su control y que no se rebasara el área de este fuego, en el que ya han muerto dos personas y que está considerado uno de los mayores incendios de España desde que hay registro.

El incendio más devastador es el Chandrexa de Queixa (Ourense), que ya es el segundo incendio más grave en la historia de Galicia. En ese municipio ourensano se han unido los fuegos de Requeixo y Parafita, al igual que ocurrió en el incendio de Maceda, donde también se unieron los focos de Santiso y Castro de Escuadro, que permanecen activos.

Preocupa especialmente el incendio de Oímbra-A Granxa, en el que las llamas han obligado a evacuar a los vecinos.

En toda la provincia ourensana hay aldeas arrasadas, casas en llamas, animales muertos y personas que se afanan para ayudar en el combate del fuego.

Lucía Feijoo Viera

En la zona trabajan los medios de extinción con el apoyo de la UME y los dos aviones Canadair que solicitó España a la Unión Europea.

Sin trenes Galicia-Madrid

Renfe suspende todas las circulaciones entre Madrid-Zamora y Ourense hasta nuevo aviso, según informaba anoche en su última actualización sobre el estado de este servicio a las 21.30 horas. La evolución de los incendios que afectan a estos trayectos provoca la cancelación definitiva de las rutas, según la compañía. Cientos de viajeros se han visto afectados por la suspensión de estos servicios ferroviarios, entre ellos un grupo de menores de A Coruña que nos han relatado su odisea para intentar regresar en tren a la ciudad.

Hoy de madrugada llegaban a sus casas en A Coruña los cinco menores coruñeses que desde el miércoles han vivido una auténtica odisea para poder regresar a la ciudad después de unos días de vacaciones en Benidorm. Tenían previsto el viaje en tren pero la interrupción del servicio ferroviario por los incendios en Galicia y Castilla y León ha complicado su regreso mucho más de lo previsto. Este viernes a la una de la madrugada llegaban a sus domicilios tras muchas horas de incertidumbre.

Riesgo "muy alto o extremo" por las altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que el peligro de incendios "muy alto o extremo" seguirá en la mayor parte de España hasta el lunes, mientras dure la ola de calor.

"Este viernes, peligro de incendios muy alto o extremo en la mayor parte del país. El peligro seguirá en niveles muy altos o extremos durante el fin de semana y el lunes, días en los que continúa ola de calor que nos afecta desde comienzos de mes", ha señalado el organismo estatal a través de un mensaje en la red social 'X'.

Por su parte, MeteoGalicia explica que se han registrado mínimas muy altas en Galicia, donde en muchos puntos se tuvieron noches tropicales, con más de 20 grados.

En cuanto al tiempo, explica, en redes sociales, que será muy soleado en toda la Comunidad aunque se irán acercando niebla al litoral con vientos de componente sur, fuertes en zonas altas y temperaturas en ascenso.