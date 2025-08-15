Esta playa está a 30 minutos de A Coruña, permite llevar perros y está vacía en verano

"Si vas a los mismos sitios cada vez que vienes a A Coruña, te digo donde puedes ir. Porque la playa de Riazor es bonita, no lo vamos a negar. Vistas espectaculares, pero te comes todo el atasco y todo lo que pasa en el paseo marítimo. En San Juan hay más gente que en la guerra... Y aparcar... ", comentó @thepinkospardos sobre una de las grandes problemáticas de los coruñeses cada temporada estival.

Y es cierto. Cada año que pasa, tanto Riazor como las playas más populares de A Coruña cuentan con más usuarios debido al auge turístico de la ciudad. Ello dificulta el poder disfrutar de la playa como antaño, al igual que otras muchas actividades del día a día veraniego.

"Pero no te preocupes. Vamos a la playa de Morazón, en Sada", comentó la tiktoker mientras se dirigía en coche a un amplio aparcadero que estaba a una breve distancia de la playa: "Llegas ya tonificada".

Así es la playa de Morazón de Sada

"Pasamos por el barrio de Fontán, que es un antiguo barrio marinero en el que le puedes enviar un postureo a tus amigas", dijo antes de llegar a la playa: "Al llegar arriba del todo, ya vemos la playa y al bajar unas escaleras ya tenemos estas vistas".

"Fijaos siempre que haya marea baja. Tenéis sol de mañana y sombra de tarde. Por la tarde no hace falta que traigais sombrilla", añadió como datos para los más despitados, antes de comentar otro aspecto importante: "Tiene acceso permitido para perros todo el año. Aunque del 1 de junio al 30 de septiembre está limitado de 22 horas a 10 horas".