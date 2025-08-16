La calidad del aire, entre mala y pésima en la mitad de Galicia

La tragedia social y ecológica de los incendios se traduce también en una mala calidad del aire en Galicia. En prácticamente la mitad de la comunidad era ayer pésima, muy mala o mala, según MeteoGalicia. Además de los gases de los fuegos, el aire también se vio afectado por la acción industrial de determinadas estaciones así como por «la intrusión de masas de aire africano» que aumentaban los niveles de partículas y que seguirán llegando a la comunidad durante todo el puente, de acuerdo con lo que señaló el servicio de meteorología gallego.

Como consecuencia las zonas afectadas —principalmente las zonas de Xinzo, Laza, Lalín— se encontraban en «condiciones de emergencia para la salud pública». Esto significa que la gente debe evitar la actividad física en el exterior. En el caso de las áreas afectadas por incendios que amenazan viviendas resulta complicado. El vecindario debe elegir entre abandonar sus casas en medio del humo o luchar rodeado de este con mangueras, cubos o lo que se tercie que arroje agua contra el fuego para salvar su hogar mientras pueda.

El principal problema es la presencia de partículas en el aire. Hay dos valores para indicar la masa de una sustancia en el aire: PM10 y PM2,5. Ayer, en Xinzo da Limia, Teixeiro o Laza se llegaba a una calidad pésima al superar los 100 microgramos de partículas por metro cúbico de aire. Un valor favorable sería el situado entre 15 y 30 microgramos.

Con calidad muy mala se encontraban la zona de Sarria —allí la estación se localiza en la empresa Votorantim Cementos Oural— así como Lalín. En el caso de este último municipio los altos índices se debían al incendio de Dozón. En ambos lugares la presencia de partículas en el aire era de entre 75 y 100 microgramos por metro cúbico.

Llamativo era ver que los niveles eran pésimos también en zonas industriales como Teixeiro (ayuntamiento de Curtis, en A Coruña). Allí se asienta la estación Greenalia Biomass Power, que emplea biomasa para generar energía renovable.

Pésima era también la situación en Fraga Redonda (As Pontes) donde también se localiza una estación industrial.

En cuanto a las temperaturas, prácticamente la mitad de Galicia se encontrará hoy en alerta amarilla o naranja por altas temperaturas. Esta última afectará a la comarca de Valdeorras y a la cuenca del Miño en Ourense. La alerta amarilla se circunscribirá a O Baixo Miño, la raia ourensana con Portugal y los concellos limítrofes con estos; así como a casi toda la provincia de Lugo, excepto la Mariña.

El domingo O Baixo Miño seguirá en alerta amarilla, que también afectará a casi todo Ourense y sur de Lugo.

El pronóstico de MeteoGalicia para la próxima semana vaticina que se producirá una bajada importante de las temperaturas hasta situarse «en valores propios de la época del año o mismo por debajo». La probabilidad de que llueva será baja. Solo se esperan chubascos débiles para el norte.

Suscríbete para seguir leyendo