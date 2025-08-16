Incendios en Galicia, en directo | El de Chandrexa y Vilariño ya es el mayor incendio en la historia de Galicia: más de 16.000 hectáreas arrasadas

La comunidad va camino de vivir este verano la peor ola de incendios de su historia con más de 40.000 hectáreas arrasadas | Ourense sigue siendo la provincia más castigada, donde todavía permanece activado el nivel 2 de alerta

Así han vivido en primera persona los incendios los conductores que atravesaban las carreteras gallegas

Así han vivido en primera persona los incendios los conductores que atravesaban las carreteras gallegas

RAC

RAC

.Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas, los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos, varias personas han necesitado atención sanitaria.

En lo que va de verano ya se han calcinado más de 44.000 hectáreas, la quinta cifra más abultada de lo que llevamos de siglo, y el fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, ya es el más voraz de la historia de Galicia tras superar las 16.000 ha, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha. Este agosto es el peor de los últimos 18 años.

Situación de los incendios activos en Galicia el viernes 15 de agosto

Situación de los incendios activos en Galicia el viernes 15 de agosto

Ver galería

Imágenes del incendio forestal de Cualedro (Ourense) / Pedro Pascual

Ayer viernes la central de emergancias 112 Galicia alertaba de un empeoramiento de las condiciones y pedía a la población extremar las precauciones en las zonas afectadas por los fuegos. Se han enviado alertas a los teléfonos móviles de las poblaciones afectadas debido a un «empeoramiento de las condiciones» y en lo que respecta a los transportes se han repetido los cortes en varias carreteras ourensanas y ha continuado la suspensión de la alta velocidad entre Galicia y Madrid.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba este viernes su petición por carta al Gobierno de "cualquier medio disponible" para luchar contra el fuego.

Por su parte, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha admitido que los servicios de emergencia «empiezan a desbaratarse» por la cantidad de focos y la virulencia de las llamas. Ha llegado a admitir, incluso, que Galicia atraviesa la "peor situación de la historia" con los incendios forestales.

En Directo
Ver más

Situación gravísima en Valdeorras

Situación gravísima en las localidades ourensanas de Petín, A Rúa y Vilamartín, en la comarca de Valdeorras, tras el incendio de Larouco que se expande sin control por la comarca en una jornada de alerta por calor y con viento muy complicado. Los vecinos recibieron aviso de Protección Civil para protegerse en sus domicilios ante el avance del fuego. Varias aldeas tienen que ser desalojadas.

Situación de los incendios forestales en Galicia hasta las 20.30 h de ayer aproximadamente:

Activos: Agolada-O Sexo (Situación 2 y 300 ha), Toques (Situación 2 y 200 ha), Chandrexa de Queixa e Vilariño (que son ya un único incendio, con más de 16.000 ha afectadas), Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (700 ha), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (50), Larouco-Seadur (1.500 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (20 ha).

Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).

Noticias relacionadas y más

Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).

TEMAS

  1. El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
  2. El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
  3. El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
  4. Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid de este jueves
  5. El mirador oculto en la provincia de A Coruña para ver todas las islas de Galicia: Sálvora, Cíes y Ons
  6. Renfe restablece el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid tras los cortes por los incendios de Ourense
  7. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo
  8. Alarma en Ourense ciudad: un incendio obliga a desalojar el polígono de Barreiros y corta la circulación del AVE entre Galicia y Madrid

Incendios en Galicia, en directo | El de Chandrexa y Vilariño ya es el mayor incendio en la historia de Galicia: más de 16.000 hectáreas arrasadas

Incendios en Galicia, en directo | El de Chandrexa y Vilariño ya es el mayor incendio en la historia de Galicia: más de 16.000 hectáreas arrasadas

Mano a mano contra los incendios

Mano a mano contra los incendios

Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia

Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia

Brigadas al límite para afrontar la lucha «contra monstruos de fuego»

La calidad del aire, entre mala y pésima en la mitad de Galicia

La calidad del aire, entre mala y pésima en la mitad de Galicia

Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense

Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense

Incendios en Galicia: El 112 alerta de un empeoramiento de los fuegos y pide "extremar las precauciones"

Incendios en Galicia: El 112 alerta de un empeoramiento de los fuegos y pide "extremar las precauciones"

Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid hasta nuevo aviso

Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid hasta nuevo aviso
Tracking Pixel Contents