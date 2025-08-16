Incendios en Galicia, en directo | El de Chandrexa y Vilariño ya es el mayor incendio en la historia de Galicia: más de 16.000 hectáreas arrasadas

.Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas, los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos, varias personas han necesitado atención sanitaria.

En lo que va de verano ya se han calcinado más de 44.000 hectáreas, la quinta cifra más abultada de lo que llevamos de siglo, y el fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, ya es el más voraz de la historia de Galicia tras superar las 16.000 ha, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha. Este agosto es el peor de los últimos 18 años.

Imágenes del incendio forestal de Cualedro (Ourense) / Pedro Pascual

Ayer viernes la central de emergancias 112 Galicia alertaba de un empeoramiento de las condiciones y pedía a la población extremar las precauciones en las zonas afectadas por los fuegos. Se han enviado alertas a los teléfonos móviles de las poblaciones afectadas debido a un «empeoramiento de las condiciones» y en lo que respecta a los transportes se han repetido los cortes en varias carreteras ourensanas y ha continuado la suspensión de la alta velocidad entre Galicia y Madrid.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba este viernes su petición por carta al Gobierno de "cualquier medio disponible" para luchar contra el fuego.

Por su parte, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha admitido que los servicios de emergencia «empiezan a desbaratarse» por la cantidad de focos y la virulencia de las llamas. Ha llegado a admitir, incluso, que Galicia atraviesa la "peor situación de la historia" con los incendios forestales.

En Directo

La catástrofe se agrava y Galicia pide más medios al no poder contener los incendios Mientras los servicios de extinción trabajan a destajo para frenar el avance imparable de las llamas del sureste de Ourense, fuegos ya estabilizados se reactivan y surgen otros nuevos que obligan a decretar el nivel 2 de alerta por cercanía a núcleos poblados. La virulencia de esta ola incendiaria lleva a Galicia al límite. Los múltiples focos, un cóctel meteorológico "perfecto", la extensión de unos frentes que se alargan decenas de kilómetros, la mala visibilidad por el humo y la dificultad de acceso a algunas zonas hacen que el trabajo de las brigadas y medios aéreos sea titánico, pero, al menos de momento, también infructuoso. Leer la noticia completa

Marlaska dice que no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional por los incendios El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando Galicia, Castilla y León y Extremadura, ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada".En una entrevista este sábado con el diario El País, Grande-Marlaska califica de "robusto" el sistema de protección civil de España y achaca los incendios en parte al cambio climático, pero no quiere olvidar las necesarias políticas de prevención, que a su juicio deben ser prioritarias para los responsables públicos. "Sin olvidar -añade- la respuesta inmediata cuando el fuego se declara".

Diez carreteras permanecen cortadas por los incendios, dos de ellas nacionales Diez carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, según el cuadro de mandos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT). Todas las vías cortadas en estos momentos se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura.

El fuego de Ávila comenzó en tres focos y ha quemado ya 3.000 hectáreas El incendio que se declaró a las 13.50 horas en el término municipal abulense de El Herradón de Pinares y posteriormente se extendió durante la tarde de este viernes hacia la capital, se inició en tres focos y, desde entonces, ha quemado unas 3.000 hectáreas, en un perímetro de 30 kilómetros. Los datos han sido remitidos por la Junta de Castilla y León a los periodistas a través de las declaraciones de Ángel Iglesias, director técnico de Extinción, quien ha relatado la velocidad con la que se ha expandido este fuego, favorecido por el viento, las elevadas temperaturas y la escasa humedad.

Extremadura pedirá medios del Ejército ante la "extrema gravedad" de los incendios Extremadura pedirá el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil ante la situación de "extrema gravedad" que vive la región con ocho incendios activos, entre los que preocupan especialmente el de Jarilla -que ha vuelto a reactivarse y está descontrolado- Aliseda y Casar de Cáceres. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho este anuncio tras la última reunión de Cecopi esta noche y ha lamentado que a pesar de las previsiones optimistas de que el viento iba a remitir a las seis de la tarde, no lo ha hecho hasta las nueve y eso ha complicado considerablemente la extinción de los fuegos, pues a esa hora ya prácticamente se tenían que retirar los medios aéreos.

Situación gravísima en Valdeorras

Situación gravísima en las localidades ourensanas de Petín, A Rúa y Vilamartín, en la comarca de Valdeorras, tras el incendio de Larouco que se expande sin control por la comarca en una jornada de alerta por calor y con viento muy complicado. Los vecinos recibieron aviso de Protección Civil para protegerse en sus domicilios ante el avance del fuego. Varias aldeas tienen que ser desalojadas.

Situación de los incendios forestales en Galicia hasta las 20.30 h de ayer aproximadamente:

Activos: Agolada-O Sexo (Situación 2 y 300 ha), Toques (Situación 2 y 200 ha), Chandrexa de Queixa e Vilariño (que son ya un único incendio, con más de 16.000 ha afectadas), Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (700 ha), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (50), Larouco-Seadur (1.500 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (20 ha).

Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).

Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).