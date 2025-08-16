Incendios en Galicia: Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por incendios en Ourense y León

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la estación de montaña de Manzaneda (Ourense) tras los incendios en Ourense y supervisa el trabao de la UME para luchar contra el fuego en Galicia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la estación de montaña de Manzaneda (Ourense) tras los incendios en Ourense y supervisa el trabao de la UME para luchar contra el fuego en Galicia. / LOC

RAC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo, 17 de agosto, por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se conocerá en las próximas horas.

A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios.

Margarita Robles, con la UME en los incendios de Galicia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los efectivos de la UME que luchan contra los incendios en Galicia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los efectivos de la UME que luchan contra los incendios en Galicia. / LOC

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, han visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda.

Dicha instalación se encuentra dentro de la zona ya arrasada por la ola de incendios que asola Ourense, para analizar la situación y supervisar los medios desplegados por el Gobierno para la lucha contra el fuego en Galicia.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
  2. Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense
  3. El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
  4. Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid de este jueves
  5. Incendios en Galicia: El 112 alerta de un empeoramiento de los fuegos y pide 'extremar las precauciones
  6. El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
  7. Renfe restablece el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid tras los cortes por los incendios de Ourense
  8. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo

Galicia lucha contra la cuarta peor ola de incendios de este siglo, con más de 46.000 hectáreas arrasadas

Galicia lucha contra la cuarta peor ola de incendios de este siglo, con más de 46.000 hectáreas arrasadas

El relato desde el terreno de un bombero forestal: «En un instante se forma una tormenta de fuego; esto nos sobrepasa»

El relato desde el terreno de un bombero forestal: «En un instante se forma una tormenta de fuego; esto nos sobrepasa»

Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por incendios en Ourense y León

Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por incendios en Ourense y León

Mano a mano contra los incendios

Mano a mano contra los incendios

Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia

Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia

Brigadas al límite para afrontar la lucha «contra monstruos de fuego»

La calidad del aire, entre mala y pésima en la mitad de Galicia

La calidad del aire, entre mala y pésima en la mitad de Galicia

Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense

Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense
Tracking Pixel Contents