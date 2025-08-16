Incendios en Galicia: Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por incendios en Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo, 17 de agosto, por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se conocerá en las próximas horas.

A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios.

Margarita Robles, con la UME en los incendios de Galicia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los efectivos de la UME que luchan contra los incendios en Galicia. / LOC

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, han visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda.

Dicha instalación se encuentra dentro de la zona ya arrasada por la ola de incendios que asola Ourense, para analizar la situación y supervisar los medios desplegados por el Gobierno para la lucha contra el fuego en Galicia.

En Directo

Tres autonomías lanzan una alerta a móviles para evitar actividades en los Picos de Europa Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Cantabria, han utilizado por primera vez en España de forma coordinada el sistema de comunicación masiva de una emergencia a través de los teléfonos móviles Es-Alert para pedir a los ciudadanos cercanos a los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña. Según ha podido comprobar EFE y han confirmado fuentes de la agencia de Protección Civil de Castilla y León el mensaje se ha enviado poco antes de las 11:30 horas de este sábado.

Robles agradece "el trabajo y la entrega" de miembros de la UME que luchan contra el fuego La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda, en Ourense, para analizar la situación y supervisar los medios humanos desplegados por el Gobierno en los incendios que asolan Galicia, a los que ha agradecido "infinitamente, su trabajo, dedicación y entrega". "Es un orgullo contar con ustedes; su profesionalidad y su presencia es una garantía y un abrazo reconfortante para los ciudadanos que les ven llegar a ayudar", ha expresado Robles, que ha estado acompañada por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, y el capitán Omar Queipo durante su visita a los efectivos de esta unidad que participan en la lucha contra los incendios en diferentes municipios gallegos.

Pedro Sánchez preside este sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, en el que ha sido informado de: La situación de los incendios que están en situación operativa 2 , comunicados al CENEM y que requieren la ayuda de medios estatales. En estos momentos son 19, cifra que puede cambiar a lo largo del día según la evolución de la situación.

El sistema Copernicus, activado por la dirección general de protección civil del Ministerio del Interior , ha comenzado a enviar imágenes de satélite de las zonas más afectadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que permitirán una mejor evaluación de la situación de los distintos incendios.

Esta tarde llegan a la base aérea de Matacán (Salamanca) dos nuevos aviones-cisterna Canadair italianos, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que fue activado por el ministerio del Interior el pasado día 11 de agosto. A partir de mañana empezarán a operar en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior gestiona la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias coordina también la incorporación a las labores de extinción de medios procedentes de otras comunidades autónomas. Medios de Cataluña, País Vasco, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, que operan ya en algunas de las zonas más afectadas.

Como consecuencia de la suspensión de la comunicación ferroviaria entre Madrid y Galicia, se ha activado el acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Cruz Roja para que esta entidad atienda a los viajeros que no han podido emprender viaje. Este servicio ha permitido atender ya a 13 personas en la estación de A Coruña y otras 35 en la de Santiago de Compostela. Este servicio está a disposición

2.579 desalojados en León por el incendio de Molezuelas (Zamora) vuelven a sus casas La evolución favorable del incendio de Molezuelas de la Carballeda, declarado en Zamora pero que alcanzó a León, ha permitido la vuelta a sus casas de los 2.579 vecinos que estaban desalojados en la provincia leonesa, tras el levantamiento de la evacuación de una quincena de localidades. En concreto se ha levantado el desalojo en Destriana, Robledo de la Valduerna, Posada de la Valduerna, Villalis de la Valduerna, Villamontan de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Robledollo de la Valduerna,Torneros de Jamuz, Fresno de la Valduerna, Castrotierra de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Palacios de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Ribas de la Valduerna, Tabuyuelo de Jamuz.