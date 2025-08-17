Frondosas frente a las llamas

Eliminación de acacias y eucaliptos —especies pirófitas: tienen alta inflamabilidad y gran capacidad de rebrote— y plantación de frondosas autóctonas. Es la receta que ha seguido Saiáns, cuyos montes presumen de estar mejor preparados para hacer frente a los incendios. Lo explica el presidente de la Mancomunidade de Montes de Vigo, Uxío González. «Hai carballeiras consolidadas, con 35 anos xa», explica antes de poner en valor la necesidad de preparar los pulmones verdes para evitar o minimizar las consecuencias del fuego.

«Saiáns xa ten frondosas autóctonas no 70% do seu monte. As súas fragas son espectaculares: ademais de servir de prevención contra os incendios, van ser auténticos refuxios climáticos nuns anos», precisa González. Añade que Coruxo sirve igualmente de ejemplo: «A comunidade de montes leva moitos anos facendo ben as cousas, traballando en pistas e regueiras con frondosas».

El presidente de la Mancomunidade indica que, para no revivir el episodio aciago de 2017, protagonizado por incendios devastadores que dejaron unas 1.600 hectáreas calcinadas y provocaron la muerte de dos mujeres en Nigrán en el interior de una furgoneta y de un hombre en la urbe olívica, deben ejecutarse cuanto antes el anillo verde y la zona de defensa estratégica —denominada también franja de defensa pasiva—. Son competencia del Concello de Vigo y la Xunta, respectivamente. González destaca que la segunda está más avanzada en cuanto a tramitación que la primera. Ambos proyectos son peticiones que vienen de antiguo, al igual que la franja de biomasa. El objetivo es el mismo: minimizar las consecuencias de las llamas. «Hai xente que, vendo o que está pasando en Ourense, todavía non é consciente do que pode chegar a facer o lume. Trátase dun tema moi serio», lamenta.

Como avanzó Faro, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, comunidades de montes y vecinos de Vigo, el Baixo Miño y el Val Miñor se han coordinado para patrullar los montes del área con el objetivo de reforzar la vigilancia ante el elevado riesgo de incendio debido a las condiciones meteorológicas. Estas patrullas no solo detectan posibles focos de fuego, sino que actúan como elemento disuasorio frente a conductas negligentes o intencionadas. Este trabajo también incluye el control de accesos. Cualquier vehículo que circule por pistas forestales en días de alto riesgo es registrado: se anota su matrícula y, en algunos casos, se fotografía. Esta supervisión se extiende a las personas que transitan por zonas especialmente vulnerables.