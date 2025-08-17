La ganadería, el cortafuegos contra los incendios

En medio de la ola de incendios que asola Galicia este verano, hay puntos en el mapa que parecen resistir mejor al avance de las llamas. En la parroquia de Fervenzas, en Aranga (A Coruña), la clave está en una gestión del monte que combina prevención, tradición y una propuesta que, para algunos, puede sonar a pasado: la ganadería como aliada contra el fuego.

«Para mí la solución es pensar en una gestión ganadera de los montes. Esos montes forestales deberían estar pastados. Es fundamental», afirma Aranza González, secretaria del monte comunal de Fervenzas. Su convicción se apoya en lo que ha visto en su tierra natal, A Mezquita (Ourense), donde la desaparición de los rebaños coincidió con incendios más destructivos. «Estamos metiendo el monte en zonas que antes eran prados, y eso hace que los incendios sean imparables», advierte.

El monte comunal del que es secretaria es forestal, y cuenta con puntos de agua y cortafuegos. Sin embargo, González reconoce que aún falta trabajo: «No podemos presumir de un monte bien gestionado. Faltan pastizales. La gran solución es la ganadería».

Su propuesta es clara: recuperar el uso tradicional de los montes comunales como apoyo para pequeños ganaderos, integrando pastos arbustivos en zonas aptas. Recuerda que, décadas atrás, las mancomunidades permitían que vecinos con pocas tierras llevaran su ganado a pastar. «Así se limpiaban los montes y se cortaba toxo para la cama de los animales. Ahora lo hemos convertido todo en eucaliptales», lamenta.

Cita el ejemplo del también coruñés Monte do Gato, donde hace veinte años había manadas de caballos que mantenían el monte controlado. «El problema fue que provocaban accidentes en las carreteras y desaparecieron. Pero esa es la solución: tiene que haber animales en los montes». Para González, la discusión pública se centra en medios de extinción —helicópteros, avionetas, patrullas— cuando el verdadero foco debería estar en la prevención: «No hay otra forma que el ganado para evitar macroincendios. El monte tiene que estar limpio».

Más allá del valor ambiental, defiende un valor vital y económico. Las brañas, esos pastizales húmedos que refrescan incluso en olas de calor, son zonas de vida y actividad rural. «Quitar brañas para plantar eucaliptos no es la solución. Antes eran el único sitio verde en verano, donde las vacas podían comer y limpiaban el terreno. Incluso se hacían fuegos controlados que paraban solos», explica.

Según Aranza González se trata de abrir paisajes para que sean «vivibles». «O hay rumiantes o hay fuego, no hay otra opción. Los incendios están vaciando el rural. Mantener el monte con ganado es invertir en vida», resume.