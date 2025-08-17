Rueda promete agilizar las ayudas a los afectados y urge al Gobierno 200 militares más

La ola de incendios está arrasando con todo, incluidas casas, maquinaria, granjas, cultivos, negocios... El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prometió ayer agilizar las ayudas a los afectados para que sean aprobadas ya en el próximo Consello de la Xunta. Pero advirtió que ahora mismo «lo más urgente» es apagar los fuegos, que siguen descontrolados mientras que los medios actuales son insuficientes. Por eso, insiste en reclamar al Gobierno que envíe refuerzos. En concreto, solicita el despliegue de 200 militares más de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Tras recibir la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se comprometió a ayudar con los incendios en Galicia, el titular de la Xunta enumeró las necesidades del dispositivo de extinción: precisan 20 buldóceres con sus maquinistas, dos helicópteros o aviones para tareas de coordinación en la extinción, 30 motobombas con sus conductores, tres nodrizas de 25.000 litros para el abastecimiento de camiones cisterna y «no menos de 200 soldados».

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no tardó en responder a Rueda y defendió que el Gobierno «no escatima» medios para apoyar la lucha contra el fuego y que el dispositivo desplegado «no tiene precedentes». Así, recordó que están movilizados 500 militares de la UME, además de otros medios aéreos y terrestres, y apeló a afrontar la crisis incendiaria «con unidad y responsabilidad».

Una de las peticiones del presidente de la Xunta ya ha sido aceptada. La Brilat se sumó ayer a las tareas de apoyo a la extinción de incendios. Se trata de las 30 patrullas que cada verano se encargan de la vigilancia de los montes y que ahora ayudarán a apagar los fuegos activos en Galicia. Además la comunidad está recibiendo medios de Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña.

La situación, sin embargo, aún es «complicada», según recordó Rueda, que aludió a las condiciones climatológicsa que continúan siendo «adversas», con altas temperaturas y «probabilidad de corrientes térmicas que hacen que los incendios varíen repentinamente de dirección».

Por eso, el presidente de la Xunta lamentó que los dos aviones Canadair, que llegaron a Galicia el pasado jueves procedentes de Francia, ya se hayan retirado. «Estuvieron más o menos operativos una mañana y una tarde, apenas 24 horas», reprochó desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en Ourense, al que se desplazó junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

No fue el único dardo que lanzó al Gobierno central. También afeó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer estuvo con la UME en Ourense, que no notificara su visita a la Xunta. Y, por eso, espera que hoy Pedro Sánchez, cuando acuda a Galicia, sí avise al Ejecutivo autonómico para transmitirle «de primera mano» las necesidades y los medios que se requieren para sofocar los incendios.

A Sánchez le pedirá además «agilidad» en la concesión de las ayudas a los afectados «puesto que no fue así «en otras crisis como en la ola de incendios de 2022». Por su parte, Rueda explicó que la Xunta «estará a la altura de la intensidad en las pérdidas que se produjeron» y activará de inmediato un mecanismo para compensarlas. Según explicó, los técnicos de la Administración autonómica han suspendido sus vacaciones y están ahora mismo trabajando para aprobar esas ayudas «inmediatamente» y «dar un respiro a toda esa gente que perdió sus bienes».

El titular de la Xunta insiste que muchos de estos incendios son provocados e incluso denuncia que algunos prenden fuego «cuando saben que no hay medios de extinción porque están ocupados en otros lugares». En todo caso, señaló que el fuego que ya se apagó en Seixalbo «en principio parece que fue causado por la circulación de un tren».

El PSdeG denuncia vacantes sin cubrir en los servicios de extinción y el BNG pide coordinación

Desde la oposición censuran la «improvisación» y el «descontrol» en la gestión de la crisis de incendios. El BNG advierte que la situación es «gravísima y sin precedentes» y exige más medios y más coordinación entre Xunta y Estado para hacer frente a los fuegos. «Estamos ante una catástrofe absolutamente descontrolada, con una población que se siente sola y abandonada contra el fuego y sin medios», denunció la diputada del BNG, Noa Presas. En su opinión, la prioridad es que se apaguen los incendios y, por eso instó a Xunta y Estado a «dejar de pasarse la pelota y colaborar con todos los medios disponibles». Mientras, el PSdeG se hizo eco de la denuncia de los sindicatos que han advertido que la Xunta está haciendo aún este mes llamamientos para cubrir las vacantes del servicio de extinción. «Se han hecho hasta quince», advirtió la diputada socialista Carmen Dacosta, que asegura que hay 200 vacantes aún sin cubrir. «No se puede seguir trabajando con improvisación cuando está en juego la seguridad del personal y la integridad de las personas y sus bienes», recriminó.