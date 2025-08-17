Esta ruta de senderismo pinta de verde el corazón de Galicia: árboles centenarios y puentes de madera a menos de 2 horas de A Coruña

En Galicia hay rutas de senderismo para aburrirse. Gracias a nuestro clima y nuestros frondosos bosques, con el resurgir de la primavera reviven esos planes que llevaban guardados durante el invierno. Uno de ellos es el senderismo, que cada año saca a los montes tanto a los más fanáticos como a aquellos más inexpertos.

Como siempre indicamos, en Galicia tenemos un paisaje privilegiado. Aunque el clima lluvioso es un alto precio a pagar durante el invierno, gracias a ello es posible tener una frondosa y verde naturaleza que hace disfrutable casi cualquier rincón de la comunidad.

Uno de los lugares que más se aprovecha de ello son montes como los que hay en A Fonsagrada. Hasta allí se fue este mes de mayo la blogger @CristabeldeViaje para enseñar a su seguidores rutas como la de Forno do Bolo, un fantástico recorrido a la par del río que inicia en la aldea de Queixoiro.

Así es la ruta Forno do Bolo, en A Fonsagrada

"El mes de mayo lo comenzamos de la mejor manera", inició su 'reel' @cristabeldeviaje mientras mostraba panorámicas del inicio de la ruta Forno do Bolo y se veía ya la frondosa maleta que lo conformaba: "Visitamos A Fonsagrada. Uno de los lugares a los que fuimos es este bonito sendero de poco más de tres kilómetros".

"Discurre a orillas del río entre frondosa vegetación donde el verde lo inunda todo", dijo admirando el paisaje que en ese momento la rodeaba: "numerosos árboles centenarios, corripas, un merendero y las seimeiras del río Queixoiro de 10 y 15 metros de altura situadas en un entorno natural extraordinario. Se trata de la ruta Forno do Bolo", dijo para concluir. Para información complementaria acerca de la ruta, recomienda visitar este artículo en su blog.