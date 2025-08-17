Un sueño convertido en cenizas
Arde el bosque autóctono Ridimoas, emblemático pulmón verde de O Ribeiro
El Bosque de Ridimoas, pulmón ecológico de O Ribeiro, ha sido otra víctima de los incendios que arrasan la provincia sin descanso. Fundado hace más de tres décadas por una asociación vecinal homónima, este bosque de gestión comunitaria representa un modelo único de conservación y biodiversidad en Galicia, pero desde el viernes buena parte de su superficie se ha convertido en ceniza.
Las llamas afectaron especialmente a la zona alta del monte, donde predominan masas de pino de repoblación, más vulnerables al fuego por su continuidad forestal. Las zonas más bajas y húmedas —que albergan especies singulares como el Prunus padus, arces protegidos y otros ejemplares únicos del bosque autóctono— parecen haberse salvado por el momento, aunque el balance aún es incierto. «Es un daño ambiental enorme. Esta parte más frágil y rica en biodiversidad se ha visto cercada, aunque creemos que la joya botánica, la parte baja, ha resistido», explica David Rodríguez, exvicepresidente de la asociación y actual socio de honor. «Lo que se ha perdido es todo el entorno más frágil y continuo de pinar que conecta hacia la zona de Beade y eso es una herida abierta para el territorio».
