«Vecinos con ramas y cubos, jóvenes y mayores, son la primera línea de defensa de los pueblos»

Cuando el sistema no da abasto, y el despliegue de efectivos de extinción resulta insuficiente por la simultaneidad de incendios que arrasan Ourense, la gente se tiene a sí misma. La solidaridad y la entrega por el bien común, dos de los mejores valores de la condición humana, afloran y brillan. Los vecinos ayudando a otros vecinos, corriendo para proteger el perímetro de sus aldeas, acudiendo a otros pueblos para auxiliar, atendiendo la llamada desesperada de quienes ven acercarse a las casas lenguas de fuego, al mismísimo diablo llamando a la puerta.

Así avanzaba, el sábado por la noche, el incendio forestal que ha cercado Carballeda de Avia. / BRAIS LORENZO / EFE

«Los héroes son esta gente, vecinos que con los medios que tienen, con ramas, cubos, mangueras, son los primeros que están en primera línea. A veces no hay ningún medio y las personas de los pueblos, de toda edad, jóvenes y mayores, como una piña, defienden las casas e intentan que el fuego no avance», describe Luis Milia, el alcalde de Carballeda de Avia, uno de los alcaldes que pisa el terreno en esta situación crítica, que recorre las zonas afectadas para ser uno más echando una mano frente a la amenaza del incendio.

Guardia Civil

En una zona de vino en el ADN como O Ribeiro, las máquinas sulfatadoras son una herramienta de gran ayuda, cargadas de agua contra las llamaradas.

Máquinas sulfatadoras cargadas con agua en Beade, tierra de vino. Son una herramienta muy importante para apagar el fuego. / BRAIS LORENZO

Desde las cuatro y media de la tarde del viernes está activo, en este municipio de O Ribeiro, un frente que ha arrasado más de 1.300 hectáreas, según el parte más reciente de la Consellería do Medio Rural. Alguna construcción del entorno forestal ha resultado afectada, y varias aldeas han estado en peligro. El fuego comenzó en la parroquia de Vilar de Condes, y en la zona tienen altas sospechas de que este caso de la gran ola incendiaria de la provincia tuvo un origen intencionado.

Una construcción calcinada en Carballeda de Avia por el paso del incendio que asola el municipio. / BRAIS LORENZO / EFE

«Este incendio comenzó en la zona de Vilar de Condes el viernes. Ese día había una comida popular con el objetivo de reunir dinero para las fiestas, que son el próximo fin de semana», introduce el regidor. Después del fuego, la Guardia Civil comenzó a indagar sobre las posibles causas. «La gente contaba que una persona estuvo allí sobre las cuatro de la tarde y que les dijo: 'Os voy a quemar A todos. Estáis muy bien comiendo, pero ya arderéis'», relata Luis Milia.

Guardia Civil

«Esto pasó sobre las cuatro de la tarde, y a unos 500 metros de donde estaban comiendo, empezaron a ver llamas pasados unos 10 minutos. Esta información ya la maneja la Guardia Civil», completa el alcalde.

Así ha quedado la aldea de Santa María, en Petín, tras el paso, este viernes, del gran incendio forestal de Valdeorras. / CEDIDAS

Concienciado con la importancia de denunciar y de animarse a ser testigo cuando existen sospechas tan serias como esta, Milia insta a la colaboración vecinal, «para que las autoridades policiales y la justicia puedan actuar contra estas personas, que no solo provocan daños ambientales y materiales, sino que sus actos pueden costar vidas», subraya.

Vecinos de Vilar de Condes, en Carballeda de Avia, colaboran en la extinción. / BRAIS LORENZO / EFE

Cuando se acostó a las 3 de la madrugada de este sábado al domingo, el fuego había puesto en peligro Moimenta, pero la reacción de los vecinos y el apoyo de los medios en la zona logró controlar el avance y que no alcanzase el pueblo.

En estos días de máximo peligro, el frente, que formaba una cordillera el sábado a media tarde que causaba pavor, ha amenazado aldeas y canteras. «Con los medios que había, que no eran muchos, y con la ayuda de los vecinos conseguimos que no entrase en los pueblos, que es lo más importante», destaca Milia. «En una de las canteras, en Moimenta, el fuego se quedó a apenas 100 metros».

Vecinos entregados en la extinción del incendio de Carballeda de Avia. / BRAIS LORENZO / EFE

En la pequeña localidad de A Veiga, en uno de esos ejemplos de vecinos movilizados para salvar sus lugares, el incendio se adentró el sábado por la parte superior de la aldea, elevando el pánico. Al llamamiento efectuado desde la zona respondieron personas de otros lugares, incluso voluntarios desplazados desde Ribadavia que acudieron a ayudar.

O Ribeiro es una de muchas comarcas de Ourense en vilo por el fuego, en la peor emergencia de la historia de la provincia por causa de los incendios forestales. Según datos de Medio Rural, un frente que comenzó a las 18:16 horas del viernes en la parroquia de As Regadas ha arrasado de momento más de 100 hectáreas en el municipio de Beade. Esta mañana, una vecina de la zona indicaba que la situación estaba «más tranquila», gracias a la llegada de más efectivos de extinción.

Vista del incendio forestal de Beade, este sábado. / BRAIS LORENZO / EFE

El sábado, durante toda la tarde y también avanzada la noche, la preocupación fue elevada. Los vecinos, en una nueva demostración de lo que está sucediendo en todas partes, fueron decisivos para hacer frente al fuego, con entrega, con el máximo derroche de energía.

A las 20 horas, cuando los residentes vieron que una viña empezaba a arder, un grupo se lanzó enseguida para extinguir ese punto, porque el vino en O Ribeiro es religión, un motor productivo.

El fuego se lleva todo por delante, el presente y el futuro, propiedades, sueños y modos de vida. La catástrofe incendiaria pone a Ourense al límite. El espíritu de comunidad se agranda.

En Directo

Feijóo pide a Sánchez que "no deje pasar más tiempo" y lleguen medios ya a los incendios El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no deje pasar más tiempo" y que "lleguen los medios ya" para sofocar los incendios forestales porque el Ejecutivo -ha dicho- "tiene que dejar de llegar tarde siempre". Así se ha pronunciado el líder de la oposición en su cuenta de X en la que recuerda que hace días su partido pidió activar el Mecanismo europeo de Protección Civil para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército.

Ayuso dice que Sánchez deja que "los problemas maceren para después buscar culpables" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que el Gobierno de España deja que "los problemas maceren y después busca culpables", que es lo que Pedro Sánchez ha hecho en "otras ocasiones": "dejar que todo se queme, o se hunda". "Luego vendrá con la frase de siempre, de si necesitan algo que lo pidan", ha reprochado la presidenta madrileña durante el balance de las intervenciones realizadas en el marco de la campaña INFOMA 2025, en la que ha apuntado que en la Comunidad de Madrid "tres de cada cuatro incendios quedan en conato".

Rescatan a una persona rodeada por las llamas en Ourense mientras hacía cortafuego El Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil ha evacuado este domingo a una persona que estaba rodeada por las llamas de un incendio forestal en Cenza, en el municipio de Vilariño de Conso (Ourense), mientras realizaba un cortafuego. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, se solicitó la asistencia de medios aéreos, que hicieron varias descargas de agua en la zona para salvar a la persona. Los incendios que combaten en estos momentos los servicios de extinción en Galicia han calcinado más de 50.000 hectáreas, la mayoría en la provincia de Ourense, la más castigada por el momento y en la que permanecen activos hasta 12 fuegos.

Unas 3.500 personas siguen desalojadas en Castilla y León por los incendios forestales Los incendios forestales declarados en los últimos días en Castilla y León mantienen desalojadas este domingo de sus casas a más de 3.500 personas de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia, según la última actualización aportada por el Gobierno autonómico. El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la población para que siga las instrucciones de las autoridades y no pongan en riesgo su vida ni la de otras personas. La provincia más afectada por los desalojos por los fuegos es la de León, con hasta 1.500 vecinos evacuados de 29 poblaciones, entre ellas las 200 de la localidad de San Cristóbal de Valdueza, que han sido alojados en Ponferrada; los 150 habitantes de Pobladura de la Sierra, acogidos en Astorga; y los 150 de Casasuertes, evacuados a la cercana población de Boca de Huérgano, como núcleos más poblados.

Desalojados 60 vecinos de tres localidades de Palencia por los incendios de Barniedo y Canalejas (León) Unos 60 vecinos de la pedanía de San Pedro de Cansoles y las localidad de Cardaño de Arrib y Cardaño de Abajo se encuentran evacuadas al verse la provincia palentina afectada por los incendios originados en Barniedo de la Reina y Canalejas (León). En concreto, 35 personas de Cardaño de Arriba y Abajo han sido desalojadas entre el sábado y este domingo por el incendio de Barniedo de la Reina, que en la provincia palentina ha recibido el nombre de incendio de Velilla Río Carrión. Por otro lado, el incenido originado en Canalejas ha pasado a Palencia por San Pedro de Cansoles, donde se ha evacuado a 25 personas, según ha detallado el 1-1-2 Castilla y León.

