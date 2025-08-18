El bombero fallecido en León era ourensano

El bombero que perdió la vida ayer en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) era ourensano, según confirman fuentes próximas al operativo en el que particiba. El hombre, de 57 años, participaba en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.

Llevaba 30 años viviendo fuera de Ourense y era miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León. Desde julio de 2010 era el conductor de una autobomba en el municipio de Babuyas de Abajo.

El accidente ocurrió poco antes de las 22:30 horas, cuando la autobomba cayó. El convoy en el que se integraba el vehículo se estaba retirando del incendio para descansar, pero se precipitó por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por el momento se desconoce por qué se aproximó tanto al talud.