Cientos de vecinos de Valdeorras piden la liberación del detenido por presuntamente iniciar un incendio: «Salvó casas y salvó gente»

Alrededor de 200 personas se concentraron esta mañana frente al juzgado de Trives para pedir la liberación de uno de sus vecinos. Se trata de un hombre de 61 años que fue detenido por la Guardia Civil ayer a las 12.30 horas como presunto autor de un delito de incendio.

Según la alcaldesa de la localidad, Raquel María Bautista, no se trata de ningún pirómano, sino que es un vecino del pueblo que «salvó casas y salvó gente». La regidora acompañó ayer a una parte de sus vecinos (la otra sigue apagando fuegos) para manifestarse y pedir que salga impune: «No estaba cometiendo ningún delito», aseguró.

Los vecinos concentrados en la puerta del juzgado. / FDV

Javier García, propietario de Bodegas Sampayo, señala que todo el pueblo está con él. «Vinimos en varios autobuses, de Petín y de pueblos de al lado. Es un malentendido y tiene que quedar como eso mismo», señala. Cuenta que el detenido llevaba cuatro días apagando fuegos. Presuntamente, ayer vio como ardía una silvera peligrosamente cerca de unos amigos y entró junto a otros vecinos a hacerle frente. Con ellos había también efectivos de la UME. «Alguien le indicó que prendiera (para hacer un contrafuego) y le detuvieron», dice García. «No estaba haciendo nada, solo evitar que el fuego llegase a una casa», añade.

Desde el TSXG señalan que está previsto que pase esta tarde, a partir de las 17.00 horas, a disposición judicial. Comparecencia que se confirma una vez que el Tribunal de Instancia de Trives ya recibió el atestado de la Guardia Civil.

La comarca de Valdeorras continúa devorada por las llamas. Larouco, Petín, A Rúa y O Bolo son los núcleos más afectados.

El juzgado de Trives. / FDV

En libertad la detenida en Celanova

La mujer de 81 años presunta autora de iniciar dos conatos de incendios en Celanova fue puesta en libertad esta mañana. También fue detenida ayer a mediodía. El supuesto fuego que inició habría afectado a 0,04 hectáreas. Según informan desde el TSXG, en cuanto el Tribunal de Instancia de Celanoga reciba el atestado, incoará el procedimiento y comenzará con la práctica de diligencias.

