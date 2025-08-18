Desmantelada una organización dedicada a vender cocaína en la provincia de A Coruña

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta, han desmantelado una organización que distribuía sustancias estupefacientes, cocaína fundamentalmente, en la localidad de Carballo.

Según indican en una nota de prensa, fruto de la coordinación de información, se pudo comprobar en diciembre del pasado año como un vehículo que estaba siendo objeto de vigilancia por ser utilizado para el transporte de sustancias estupefacientes y su posterior introducción en la comunidad gallega, concretamente en la localidad de Carballo, estaba abandonando Galicia por la Autovía A6, dirección Madrid.

A su regreso, en ese mismo día, el vehículo fue interceptado en un peaje de la AG55, dirección Carballo, en donde tras ser identificado su ocupante e inspeccionado el vehículo, se encontraron escondidos tras los asientos delanteros, con un elaborado sistema de ocultación artesanal (“caleta”), más de cinco kilogramos de cocaína.

Este hecho, determinó la continuidad de una profunda investigación encaminada a la averiguación del destino de la droga intervenida, su ocultación, modo de distribución, así como las personas participantes de este ilícito penal.

Con el transcurso de la investigación, los agentes actuantes, consiguieron identificar al líder de la organización, asentado en la localidad de Carballo, con numerosos contactos en el ámbito del tráfico de drogas y que había establecido una gran red clientelar.

Para atender esta demanda de clientes, el principal investigado, contaba con varios subordinados que, con un reparto de papeles claramente definido, medidas de seguridad en sus entregas y un férreo control del líder, distribuían la droga a consumidores finales a cualquier hora, diurna o nocturna.

Este control, marcado por el cabecilla de la organización, era llevado a tal extremo que indicaba de manera precisa su porcentaje de ganancia en cada venta y el porcentaje de sus subordinados.

Identificados todos los miembros que formaban parte de la organización y aportados todos los elementos objetivos necesarios, la madrugada del 12 de agosto, se practican de manera simultánea cuatro registros en la localidad de Carballo.

Como balance de la operación policial desarrollada, se han intervenido casi 6 kilogramos de de cocaína en roca, así como diversas dosis preparadas para su venta, siete balanzas de precisión y útiles para su preparación, 7.000 euros y dos vehículos.

Esta intervención contra el tráfico de drogas se ha desarrollado de forma conjunta por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de A Coruña, GRECO Galicia y por el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Galicia.

El juez encargado de la causa ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los detenidos.