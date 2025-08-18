Dos detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial
Arrestan a un sexagenario en Petín por un nuevo foco que se sumó al megaincendio de Valdeorras, y una octogenaria por causar dos conatos en Celanova
Desde la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Ourense advierten de que están en investigación «los incendios sospechosos de criminalidad». Mientras frentes peligrosos mantienen a la provincia en estado de emergencia y máximo peligro, los investigadores trabajan a destajo para dirimir las responsabilidades y hacer caer a los presuntos incendiarios. La Comandancia de Ourense informaba este domingo de la detención de dos sospechosos, un sexagenario y una octogenaria.
Agentes de la Policía Judicial del instituto armado han detenido a un hombre de Petín, de 61 años, como presunto autor de un delito de incendio forestal, por un fuego originado este sábado, 16 de agosto, y que se unió al frente inicial en Valdeorras, el del día 13. El arrestado cae en la llamada operación Nisgi. En la comarca, con más de 6.000 hectáreas calcinadas, las llamas causan enormes destrozos, en casas, una nave de fabricación de componentes para Stellantis, el punto limpio de A Rúa, así como vehículos, fincas, infraestructuras públicas y otras propiedades.
En plena catástrofe hay quien aprovecha para seguir prendiendo. Detenida a las 11.45 horas del domingo una mujer de Ourense, de 81 años, como presunta responsable de dos conatos de incendio en el municipio de Celanova, a primera hora y, por fortuna, extinguidos rápidamente gracias a vecinos y efectivos. El fuego se detectó a las 08.58 horas y afectó a 0,042 hectáreas. La octogenaria que presuntamente lo causó fue conducida al calabozo.
- Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- Incendios en Galicia: La cuarta peor ola de fuegos de este siglo ya deja más de 46.000 hectáreas arrasadas
- Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid de este jueves
- La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Incendios en Galicia: El 112 alerta de un empeoramiento de los fuegos y pide 'extremar las precauciones