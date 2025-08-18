El Ejército envía doce patrullas más de apoyo a los montes gallegos

El Ministerio de Defensa ha aumentado el despliegue de militares en los montes gallegos dentro de la llamada operación Centinela que se convenía con la Xunta cada verano para efectuar labores de vigilancia y disuasión contra los incendios forestales.

Así, se incorporarán doce patrullas adicionales más a las 35 que el Ejército de Tierra y la Armada habían desplegado el 15 de agosto para colaborar en la lucha contra el fuego.

De estas doce patrullas terrestres adicionales, diez pertenecen a la Brigada Galicia VII Brilat, que actuarán en la zona de Viana do Bolo, en la provincia de Ourense; y la otras dos al Tercio Norte (Ternor) de Infantería de Marina de la Armada, que harán lo propio en el área de Noia, ya en la provincia de A Coruña.

Por otro lado, Defensa anunció que se desplegarán capacidades de mando y control y logísticas en la provincia de Ourense, como un camión aljibe, un camión cisterna y dos ambulancias de soporte vital básico, para atender todas las necesidades que puedan surgir.

Con estos refuerzos, en torno a 200 militares se han desplegado ya en los montes gallegos, con la misión de vigilancia y disuasión en la lucha contra los incendios forestales.

Estas unidades del Ejército de Tierra también ayudan con personal y medios en los trabajos de extinción que está realizando la Unidad Militar de Emergencia (UME), principalmente con máquinas empujadoras de zapadores y medios de transporte. Defensa asegura además que está preparada para incrementar el apoyo «cuando se estime oportuno».