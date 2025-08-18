Las llamas se desbocan y calcinan ya el 8% de toda la provincia de Ourense

Seis días después de que se desatara la ola incendiaria que asola a la provincia de Ourense, no cesa la destrucción. Vecinos y equipos de extinción aún luchan desesperadamente contra el fuego, que sigue quemando aldeas, obligando a cortar carreteras e incluso poniendo en riesgo vidas humanas —seis personas necesitaron ayer atención sanitaria—. Los incendios han ralentizado su avance en el Macizo Central, pero arrecian en O Ribeiro y la comarca de Valdeorras, donde la «agresividad» del foco iniciado en Larouco triplica en un día la superficie quemada hasta las 12.000 hectáreas y avanza imparable hacia la provincia de León donde podría juntarse con otro fuego.

La superficie quemada en Galicia sigue creciendo. Desde el inicio del verano son ya casi 63.000 las hectáreas afectadas en Galicia y el grueso se concentra en la provincia de Ourense, donde el 8% de su superficie ha sido ya pasto de las llamas.

Hasta ocho grandes incendios sufre Ourense. Desde julio las llamas han dejado un manto negro de ceniza y destrucción que se extiende por casi 600 kilómetros cuadrados de esta provincia y que continúa propagándose sin dar un respiro.

Los registros de este verano convierten a 2025 en el segundo año con más superficie quemada en Galicia en lo que va de siglo. Un total de 18 incendios contabilizó ayer la Consellería de Medio Rural de más de 20 hectáreas, diez de ellos activos. En un solo día ardieron 8.500 hectáreas más.

El fuego que más preocupa es el originado en Larouco, pues ya alcanza las 12.000 hectáreas y se extendió hasta Quiroga, afectando a una zona de importante valor ambiental como O Courel. Pero ahora avanza además hacia la provincia de León donde podría juntarse con otro incendio, complicando las labores de extinción. «Si eso sucede nos pondría en serios apuros. Es un fuego con un comportamiento convectivo, muy agresivo», explica la jefa del Servicio de Extinción de Incendios de la Xunta en Ourense, Sandra Martínez.

Este incendio está causando estragos. En la aldea de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, ardieron varias casas. Y en A Rúa se han quedado sin agua de la traída debido al fuego forestal.

Siguen avanzando las llamas también en Carballeda de Avia, donde ya se superan las 2.500 hectáreas arrasadas (1.500 más en 24 horas).

La evolución es algo mejor en el gran fuego de Chandrexa de Queixa que suma solo 500 hectáreas más, de manera que la superficie afectada se sitúa en 17.500. El incendio de A Mezquita se agranda hasta las 10.000 hectáreas. Y lo mismo ocurre con el de Oímbra, que se extiende por los concellos de Monterrei, Cualedro, Verín y Laza, y se une al incendio de Xinzo dejando un balance de 12.000 hectáreas.

Solo están contenidos los de Maceda (3.000 hectáreas) y los tres focos que hay en Vilardevós (1.500 hectáreas). La lista de fuegos se completa con otro en Beade (100 hectáreas), y San Cibrao das Viñas (20 hectáreas). Fuera de la provincia de Ourense se dan por estabilizados el de Muxía, en A Coruña, los de O Saviñao y Cervantes en Lugo y el de Agolada, en Pontevedra. Y se apagaron los de Dozón y A Estrada.

En medio de este infierno de fuego seis personas necesitaron ayer atención sanitaria, entre ellos un brigadista, que sufrió un golpe de calor, y un bombero intoxicado por el humo. Y la Guardia Civil tuvo que rescatar a una persona rodeada por las llamas en el municipio de Vilariño de Conso mientras realizaba un cortafuego. Se solicitó la asistencia de medios aéreos que realizaron varias descargas de agua en la zona para salvar a la persona.

Mientras, Galicia sigue cinco días después sin servicio ferroviario con Madrid y también se suspendió la circulación entre Vilagarcía y A Escravitude por otro fuego. Además se suceden los cortes de carretera. En el día de ayer se tuvieron que cerrar al tráfico en diferentes momentos varios viales, entre ellos la A-52 o la N-525. Siguen confinados 28 mayores en un geriátrico de Vilardevós, donde también se cerró su centro de día.

Sanidade recomienda el uso de mascarilla en las zonas afectadas

La calidad del aire se mantiene entre regular y pésima en Ourense y Lugo a causa de los incendios forestales. Aunque el grueso de los incendios afectan al sureste de Galicia, el humo y las cenizas son arrastrados por el viento a kilómetros de distancia. Ante esta situación la Consellería de Sanidade aconseja el uso de mascarillas filtrantes mínimo FFP2 y aconseja limitar las salidas al exterior. Según explica, el humo generado por los incendios contiene una mezcla de gases y partículas microscópicas que pueden causar irritaciones en los ojos, nariz, garganta y pulmones, además de provocar dolores de cabeza, dolor torácico o dificultad respiratoria. Aunque las mascarillas no impiden el paso de los gases y de las partículas de mayor tamaño, sí retienen las más grandes. Además Sanidade aconseja usar gafas para proteger los ojos y prestar especial atención a personas vulnerables como niños, embarazadas o pacientes con enfermedades respiratorias.

Los centros de salud de trece concellos, sin atención médica

Los incendios están afectando tanto al suministro eléctrico como a las telecomunicaciones. Y sin teléfono ni internet la Consellería de Sanidade se ha visto obligada a reordenar la atención sanitaria en un total de trece concellos de la provincia de Ourense. Los pacientes de estos municipios serán desviados a los ambulatorios de sus cabeceras comarcales para recibir atención médica y sus centros de salud solo permanecerán abiertos con el servicio de enfermería disponible. Esta medida afecta a los pacientes de los centros de salud de Carballeda de Valdeorras, Vilamartín, Rubiá, O Bolo, Petín, Larouco, Vilariño de Conso, A Veiga, San Xoán de Río, Manzaneda, Oímbra, Cualedro, Chandrexa de Queixa y del consultorio de Albarellos. Se centralizará la atención en O Barco, A Rúa, Viana do Bolo, Pobra de Trives, Verín y Montederramo.