A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno

La jueza de la plaza Número 1 del Tribunal de Instancia de Verín, María Iglesias, compartió la solicitud efectuada por la Fiscalía tras la comparecencia y acordó este domingo el ingreso en prisión provisional de un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, que presuntamente desencadenó, por una grave imprudencia, el megaincendio del valle de Monterrei, que comenzó el martes en Oímbra en dos focos, mientras el varón trabajaba con un tractor haciendo tareas de limpieza y desbroce en la zona. La medida cautelar de restricción de libertad se adopta sin posibilidad de fianza para el detenido. Queda investigado por un delito de incendio por imprudencia grave , lesiones graves —las que sufrieron los tres brigadistas de Oímbra que resultaron heridos de importancia— y también delito de daños. El gigantesco frente, muy difícil de controlar, arrasa más de 11.000 hectáreas en Oímbra, Cualedro, Monterrei y Laza, así como casas, vehículos, alpendres, fincas, tendidos, huertas y otros bienes, en una expansión voraz que ha puesto en peligro a miles de personas.

La jueza de Verín dicta prisión provisional porque, según explica el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, «existe riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva. Sin perjuicio de que continúe la instrucción y que se determinen las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos», completa la nota informativa. Porque cabe recordar que este investigado se encontraba trabajando.

La detención fue practicada a última hora de la tarde del jueves. El día que se declaró el incendio, que tuvo dos focos de inicio, había riesgo extremo de incendio, además de un calor sofocante.

En la expansión descontrolada de este frente por el valle del Monterrei, afectando a varios municipios y numerosas aldeas, obligando a desalojos, confinamientos, a que los vecinos se lancen con sus medios a tratar de proteger sus pueblos, el balance de los desperfectos es inmenso, altísimo. El fuego destrozó la aldea de A Caridade, en Monterrei, donde las llamas quemaron una veintena de casas, al menos dos habitadas, como la de Samuel Viera, que lo perdió todo; se quedó con lo puesto.

La operación que lleva a prisión provisional a este tractorista ha sido bautizada como Lagares. Hubo un trabajo en tiempo récord de los agentes del grupo de investigación EMIF del Seprona de Ourense, el EIIF del cuartel de Verín y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia. «Evidencias obtenidas apuntan a la autoría de los dos focos del incendio forestal de Oímbra», dice la Guardia Civil. En la Unidad Orgánica advierten de que los fuegos sospechosos de tener origen en la acción humana se están investigando.