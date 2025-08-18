Sánchez promete medios de extinción y un pacto contra el cambio climático

En plena crisis por la ola de incendios que castiga buena parte de España y después de las insistentes peticiones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de los mandatarios autonómicos de Galicia y Castilla y León para que envíe refuerzos militares a la lucha contra el fuego, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se plantó ayer en Ourense, una de las zonas más asediadas por las llamas, y prometió más medios, ayudas para los afectados y trabajar para lograr un gran pacto de Estado que permita mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

Desde el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense (Cecop) y acompañado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el jefe del Ejecutivo planteó un gran acuerdo, no solo entre partidos políticos, sino también «entre administraciones públicas, el conjunto de la sociedad civil, la ciencia, la empresa o los sindicatos» con el objetivo de «redimensionar» las capacidades, no solo de respuesta sino también de prevención» de todos los siniestros derivados del cambio climático como incendios o inundaciones. Para ello, el Gobierno comenzará a trabajar en esta estrategia en septiembre.

Pero ahora la prioridad es apagar los fuegos. Por eso anunció que se incorporarán 500 efectivos más del Ejército de Tierra a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para contribuir a las labores de extinción en Galicia, Extremadura y Castilla y León.

El problema es que el presidente del Gobierno gallego urge estos refuerzos «cuanto antes». «Y cuanto antes es ya, si puede ser para esta tarde», señaló Rueda, quien señaló que Galicia necesita «no menos» de 200 militares para apoyar las labores de extinción. «Son medios absolutamente imprescindibles», insistió Rueda.

También metió prisa al presidente del Gobierno para que apruebe las ayudas a los afectados. Por su parte, Rueda avanzó que reunirá hoy mismo a los técnicos de la Xunta para empezar a preparar las convocatorias e indemnizar los daños provocados por el fuego.

Sánchez aclaró que desde el Gobierno «harán todo y más» para que las personas perjudicadas por los incendios puedan «volver cuanto antes a la normalidad». Además llamó a trabajar «codo con codo, de manera unitaria, coordinada y cooperativa»

En cuanto a los incendiarios, el presidente del Gobierno advirtió «que no puede haber impunidad». «Aquellas personas que provoquen estos fuegos deben rendir cuentas ante la justicia», recalcó.

El BNG reclama un fondo de recuperación de 200 millones

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclama crear un fondo «urgente» de recuperación social y ambiental con 200 millones de euros para la reparación de infraestructuras municipales e indemnizaciones por daños en viviendas, vehículos o explotaciones forestales, ganaderas y agrícolas, así como «para la recuperación ambiental de las zonas quemadas». La líder nacionalista advirtió de la situación de «auténtica emergencia» que vive Galicia ante los fuegos que asolan la provincia de Ourense y pidió que se movilicen de forma «inmediata» todos los recursos disponibles para la extinción de incendios. En su opinión, la Xunta está «desbordada» y pidió «máxima coordinación».