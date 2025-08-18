Vecinos con ramas y cubos, en primera línea de defensa

Cuando el sistema no da abasto, y el despliegue de efectivos de extinción resulta insuficiente por la simultaneidad de incendios que están acabando con Ourense, la gente se tiene a sí misma. La solidaridad y la entrega por el bien común, dos de los mejores valores de la condición humana, afloran y brillan. Vecinos ayudando a otros vecinos, corriendo para proteger el perímetro de sus aldeas, acudiendo a otros pueblos para auxiliar, atendiendo la llamada desesperada de quienes ven acercarse a las casas lenguas de fuego, al mismísimo diablo llamando a la puerta.

«Los héroes son esta gente, vecinos que con los medios que tienen, con ramas, cubos, mangueras, son los primeros que están en primera línea. A veces no hay ningún medio y las personas de los pueblos, de toda edad, jóvenes y mayores, como una piña, defienden las casas e intentan que el fuego no avance», describía este domingo Luis Milia, el alcalde de Carballeda de Avia, uno de los que pisan el terreno en esta situación crítica, de los que recorren las zonas afectadas para ser uno más echando una mano frente a la amenaza del fuego. En una zona de vino en el ADN como O Ribeiro, las máquinas sulfatadoras son herramienta de gran ayuda, cargadas de agua contra las llamaradas.

Desde las cuatro y media de la tarde del viernes está activo, en este municipio de O Ribeiro, un frente que ha arrasado más de 2.500 hectáreas, según el parte más reciente de la Consellería do Medio Rural. El fuego, que ya se ha unido con otro que comenzó un par de horas después en el concello de Beade, se adentró ayer en Melón y Ribadavia. Alguna construcción del entorno forestal ha resultado afectada y varias aldeas y casas han estado en peligro. Además, en una jornada de alta circulación por el retorno de personas que finalizan sus vacaciones tras la primera quincena de agosto, la autovía A-52 tuvo que ser cortada a la altura del kilómetro 252, sentido Vigo, en el municipio de Ribadavia, y en el 262, sentido Benavente , en la zona de Melón.

En Carballeda de Avia, donde comenzó el primero de los frentes de O Ribeiro, tienen altas sospechas de que este caso tuvo un origen intencionado. «Comenzó en la zona de Vilar de Condes el viernes. Ese día había una comida popular con el objetivo de reunir dinero para las fiestas, que son el próximo fin de semana», introduce Milia. Después del fuego, la Guardia Civil comenzó a indagar sobre las causas. «La gente contaba que una persona estuvo allí sobre las cuatro de la tarde y les dijo: ‘Os voy a quemar a todos. Estáis muy bien comiendo, pero ya arderéis’. Esto pasó sobre las cuatro de la tarde, y a unos 500 metros de donde estaban comiendo, empezaron a ver llamas pasados unos diez minutos. Esta información ya la maneja la Guardia Civil», dice el alcalde.

Concienciado con la importancia de denunciar y de animarse a ser testigo cuando existen sospechas tan serias como esta, Milia insta a la colaboración vecinal, «para que las autoridades policiales y la justicia puedan actuar contra estas personas, que no solo provocan daños ambientales y materiales, sino que sus actos pueden costar vidas», subraya.

Cuando se acostó a las tres de la madrugada de este sábado al domingo, el fuego había puesto en peligro Moimenta, pero la reacción de los vecinos y el apoyo de los medios en la zona logró controlar el avance y que no alcanzase el pueblo.

En la pequeña localidad de A Veiga, en uno de esos ejemplos de vecinos movilizados para salvar sus lugares, el incendio se adentró el sábado por la parte superior de la aldea, elevando el pánico. Al llamamiento efectuado desde la zona respondieron personas de otros lugares, incluso voluntarios desplazados desde Ribadavia que acudieron a ayudar. El sábado, durante toda la tarde y también avanzada la noche, la preocupación fue elevada en Beade. Los vecinos, en una nueva demostración de lo que está sucediendo en todas partes, fueron decisivos para hacer frente al fuego, con entrega, con el máximo derroche de energía. A las 20.00 horas, cuando los residentes vieron que una viña empezaba a arder, un grupo se lanzó enseguida para extinguir ese punto, porque el vino en O Ribeiro es religión, un motor productivo.

El domingo por la tarde, el incendio que afecta gravemente a O Ribeiro se levantó, aupado por el incremento de temperaturas y por el viento. Asedió varias localidades, expandiendo el territorio afectado por otros municipios limítrofes a Carballeda de Avia, como Ribadavia y Melón. El fuego se lleva todo por delante, el presente y el futuro, propiedades, sueños y modos de vida. La catástrofe pone a Ourense en situación extrema. El espíritu de comunidad se agranda.