«Venían pavesas por el aire desde kilómetros y prendían en la hierba»

Antonio Da Silva, un ganadero de 57 años, de origen portugués, lleva dos décadas asentado en el municipio ourensano de Trasmiras. Este domingo acusaba el gran desgaste mental por la tensión a la que el fuego somete a los damnificados, cuando el miedo avanza con la misma celeridad que el incendio. «No hay palabras para contar esto. Jamás en mi vida vi una situación así», rememora, impactado. «En dos minutos teníamos aquí el fuego, vino con una velocidad impresionante», relata sobre la expansión de un incendio con un punto de inicio registrado el viernes por la tarde en Gudín, Xinzo de Limia, y que se propagó también a Trasmiras, poniendo pueblos en peligro y causando estragos como los que Antonio tiene en su granja, en Vilar de Lebres, con unos 500 cerdos para cría.

Con una de sus cisternas de purín, Antonio trabajó para elevar la humedad de los perímetros arrojando este producto líquido con orina y estiércol que, según Antonio, «es muy líquido y mantiene más la humedad en la vegetación que el agua. Fue la mejor solución para salvar la granja», dice. El segundo de los depósitos de los que disponía estaba parado. Ha quedado inservible. El fuego afectó a la finca de su explotación y quemó esa cisterna, de 8.000 litros y valorada en unos 5.000 euros. «No dio tiempo a salvarla, fue todo muy rápido», dice este hombre.

Además, entre sus animales hay varios que pasan las últimas horas «tosiendo mucho», a consecuencia del estrés sufrido en el incendio así como de la posible inhalación del humo. «Mañana vendrá el veterinario», completa.