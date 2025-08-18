Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público

La gastronomía de Galicia es un libro sin fin en el que cada hoja que pasas contiene una receta mejor que la anterior. La tortilla de Betanzos, los pimientos de Padrón, el cocido de Lalín, el pulpo á feira... Podríamos pasarnos un día entero enumerando productos típicos y entre ellos destacaría, sin duda, el marisco.

Nuestras rías son una potencia mundial en el comercio acuícola. Cada año, nutrimos de marisco u conservas a puntos de todo el planeta y es por ello que nuestras costas causan envidia en todo el mundo.

Los más aclamados suelen ser los percebes, las vieiras o las almejas, sin olvidarnos del pulpo o las navajas, pero hay muchos más que pasan por debajo del radar y están igual de deliciosos. Es el caso del abalón, también conocido como oreja de mar por su parecido con el pabellón auditivo; que está causando sensación entre la alta cocina.

El abalón, un superalimento denominación de origen ría de Muros e Noia

El abalón ha ganado una gran popularidad en los últimos años, sobre todo en el mercado asiático y en el mundo de la alta cocina. El molusco, cubierto por una concha que contiene un carnoso cuerpo interior, tiene una textura similar a la del pulpo, aunque es más suave y su sabor es más parecido al de la vieira.

Cada vez son más las recetas que ya lo incluyen, valorando su versatilidad (se puede comer crudo, cocinado o en conserva) y tiene un alto valor proteico y en Omega-3, es fuente de minerales como el calcio, el hierro y el magnesio y apenas tiene grasas.

Además, es recomendado en muchas dietas saludables por sus grandes beneficios, entre los que se encuentran: