Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público

Se trata de una delicatesen del mar que cuenta con una carne sabrosa y nutritiva

Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la ría de Muros e Noia y es desconocido para el gran público

Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la ría de Muros e Noia y es desconocido para el gran público

R. S.

La gastronomía de Galicia es un libro sin fin en el que cada hoja que pasas contiene una receta mejor que la anterior. La tortilla de Betanzos, los pimientos de Padrón, el cocido de Lalín, el pulpo á feira... Podríamos pasarnos un día entero enumerando productos típicos y entre ellos destacaría, sin duda, el marisco.

Nuestras rías son una potencia mundial en el comercio acuícola. Cada año, nutrimos de marisco u conservas a puntos de todo el planeta y es por ello que nuestras costas causan envidia en todo el mundo.

Los más aclamados suelen ser los percebes, las vieiras o las almejas, sin olvidarnos del pulpo o las navajas, pero hay muchos más que pasan por debajo del radar y están igual de deliciosos. Es el caso del abalón, también conocido como oreja de mar por su parecido con el pabellón auditivo; que está causando sensación entre la alta cocina.

El marisco más cantarín de Galicia está al borde de la desaparición en las Rías Baixas: urgen medidas

El marisco más cantarín de Galicia está al borde de la desaparición en las Rías Baixas: urgen medidas

El abalón, un superalimento denominación de origen ría de Muros e Noia

El abalón ha ganado una gran popularidad en los últimos años, sobre todo en el mercado asiático y en el mundo de la alta cocina. El molusco, cubierto por una concha que contiene un carnoso cuerpo interior, tiene una textura similar a la del pulpo, aunque es más suave y su sabor es más parecido al de la vieira.

Cada vez son más las recetas que ya lo incluyen, valorando su versatilidad (se puede comer crudo, cocinado o en conserva) y tiene un alto valor proteico y en Omega-3, es fuente de minerales como el calcio, el hierro y el magnesio y apenas tiene grasas.

Uno de los pueblos pesqueros más bonitos de España está a tan solo una hora de A Coruña

Uno de los pueblos pesqueros más bonitos de España está a tan solo una hora de A Coruña

Además, es recomendado en muchas dietas saludables por sus grandes beneficios, entre los que se encuentran:

Noticias relacionadas y más

  • Estimula el metabolismo.
  • Mejora la piel, las uñas y el cabello.
  • Contiene una alta cantidad de proteínas.
  • Reduce el colesterol.
  • Es una fuente de nutrientes y vitaminas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense
  2. El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
  3. El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
  4. Incendios en Galicia: La cuarta peor ola de fuegos de este siglo ya deja más de 46.000 hectáreas arrasadas
  5. Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid de este jueves
  6. La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
  7. El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
  8. Incendios en Galicia: El 112 alerta de un empeoramiento de los fuegos y pide 'extremar las precauciones

Las llamas se desbocan y calcinan ya el 8% de toda la provincia de Ourense

Las llamas se desbocan y calcinan ya el 8% de toda la provincia de Ourense

Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público

Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público

Sánchez promete medios de extinción y un pacto contra el cambio climático

Sánchez promete medios de extinción y un pacto contra el cambio climático

Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€

Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€

A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno

A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno

Dos detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial

«Venían pavesas por el aire desde kilómetros y prendían en la hierba»

El Ejército envía doce patrullas más de apoyo a los montes gallegos

Tracking Pixel Contents