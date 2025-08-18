La Xunta habilitará líneas de ayudas para los damnificados por los incendios la semana que viene

El Ejecutivo gallego ha puesto en marcha esta mañana “todo el proceso administrativo necesario” para arbitrar cuanto antes las ayudas para resarcir los daños de los incendios que asolan Galicia, especialmente, la provincia de Ourense. Así lo anunció esta mañana Alfonso Rueda en una rueda de prensa en la que quiso agradecer a todos los funcionarios inmersos en el proceso “que interrumpieran sus vacaciones para tener estas convocatorias cuanto antes”.

La intención de la Xunta, según apuntó el presidente, es celebrar la semana que viene en Ourense un Consello extraordinario para dar vía verde a estas líneas de ayudas. En este momento, con las llamas todavía avanzando, es difícil realizar una estimación de las cantidades a las que ascenderán estos subsidios. En todo caso, tal y como anunció Alfonso Rueda, será la Axencia de Emerxencias de Galicia (Axega) quien realice la cuantificación de daños.

En este sentido, el mandatario autonómico se comprometió a que estas ayudas se tramitasen de una manera “ágil y con poca burocracia” y demandó “celeridad” al resto de administraciones (Gobierno, diputaciones y concellos) en la tramitación de ayudas. “Una vez extinguidos los fuegos, lo más importante es resarcir a los damnificados”, aseguró el presidente de la Xunta.

“Ventana de oportunidad en la extinción”

Con respecto, precisamente, a los trabajos de extinción el presidente de la Xunta aseguró que se abre “una ventana de oportunidad” gracias a las previsiones meteorológicas que apuntan hacia un alivio térmico, sobre todo por las noches. “Intentaremos aprovecharla con todas las fuerza para ver la luz al final del túnel”, incidió Rueda.

Con nueve incendios activos, todos ellos en Ourense, los dos incendios que más preocupan continúan siendo los de Larouco y Carballeda de Avia ya que son los que “peor evolución” están teniendo. A pesar de ello, Alfonso Rueda explicó que hasta el momento no ha sido necesario evacuar a ninguna persona.

Reclamación de más medios

A los servicios de extinción gallegos se sumaron en las últimas horas 200 medios del Ejército de Tierra para realizar tareas de apoyo, cuatro operadores de máquinas para el trabajo en contrafuegos y está previsto que a lo largo del día de hoy lleguen tres bulldozer del Ejército. Alfonso Rueda apuntó que “agradece este envío” pero “sin ningún ánimo de confrontar” reitera que “no son suficientes”.

“Necesitamos que esta incorporación se dé cuanto antes. Los medios no pueden seguir llegando a cuentagotas, son necesarios en este momento cuando la situación es complicada”, reclamó el presidente de la Xunta.