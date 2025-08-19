La bajada térmica no frena el avance de las llamas, que calcinan ya 73.500 hectáreas

Galicia continúa en alerta ante una catástrofe incendiaria que ha arrasado ya este verano más de 73.500 hectáreas. El sistema europeo de información sobre incendios forestales Copernicus eleva, sin embargo, esta cifra a más de 125.000. Las imágenes satélite de este observatorio arrojan, de hecho, una dura realidad: el noroeste de España tiene la mayor concentración de fuegos de toda Europa. Y solo en Galicia ha ardido un tercio de la superficie afectada en España. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se mostró ayer prudente pero apuntó que la situación «es un poquito mejor» gracias a la bajada de temperaturas. Y, de hecho, durante la pasada noche las llamas frenaron su expansión, salvo en dos frentes. Pero a lo largo del día volvieron a coger fuerza y se propagaron por más de 10.500 hectáreas de terreno —una superficie mayor que la quemada el domingo de 8.500—.

La lucha contra el fuego se vuelve desesperada. Cuatro bomberos sufrieron ayer quemaduras mientras trabajaban en las labores de extinción. Uno de ellos tiene quemaduras graves de primer y segundo grado. Eso sí, la alerta por ola de calor se ha desactivado. Con temperaturas por encima de los 35 grados en Ourense, bajar hasta los 30 es ya un alivio térmico. Sin embargo, no hay previsión de lluvias en los próximos días en el sur de Galicia y por eso la Aemet insta a «no bajar la guardia». El riesgo de incendio sigue siendo alto o muy alto. La Xunta reconoce que se abre «una ventana de oportunidad para ver la luz al final del túnel». Para ello, la conselleira reclama más medios al Gobierno para «ir cerrando perímetros y que no se vuelvan a abrir». El Estado envió ya dos 2 buldócers al incendio de Larouco, pero María José Gómez señala que son «insuficientes».

Según informa Medio Rural, desde el 1 de agosto se han registrado medio millar de incendios, una media de 30 al día. Solo en la jornada de ayer se contabilizaban 16 de más de 2o hectáreas, de los cuales quedan 9 activos tras extinguirse los de Toques (360 hectáreas) y Verín (9 hectáreas). Dos son los focos que más se propagaron durante la jornada de ayer: el de Larouco y el de Oímbra.

El primero de ellos, que se ha extendido por los concellos de Petín, Quiroga, A Rúa, Vilarmartín de Valdeorras, Rubiá y O Barco, ha calcinado ya 18.000 hectáreas —6.000 más en un solo día—. A pesar de ello, frenó su avance hacia O Courel gracias a un cambio de viento, pero destruyó varias casas en un pueblo abandonado, una vivienda habitada y un coche en el concello de Quiroga. Y en Valdeorras las llamas destruyeron dos iglesias.

Este fuego supera así al de Chandrexa de Queixa, que sigue activo pero ha frenado su avance, y asciende al podio como el más grande de la historia de Galicia.

El otro foco que avanza sin control es el de Oímbra, con 15.000 hectáreas —3.000 más que el domingo—. Este incendio, que se ha terminado uniendo a otro en Xinzo, ya ocupa el tercer puesto en el ranking de mayores incendios de la historia de Galicia.

Se agranda también el incendio de Carballeda de Avia, que confluyó con otro en Beade, y suma ya 3.500 hectáreas, tras avanzar 1.000 más en un día. Y un fuego que parecía contenerse ayer volvió a agrandarse. Se trata del incendio de A Mezquita, que ya va por las 10.000 hectáreas. Se mantienen activos, sin embargo, pero sin calcinar más terreno los de Maceda (3.000 hectáreas), así como los tres focos activos en Vilardevós (1.500 hectáreas).

A las dificultades en la extinción de estos grandes incendios se suma la situación de sequía: Los tanques donde se abastecen los medios de extinción se han quedado secos y se tiene que recurrir al agua de la traída, lo que está provocando cortes en el abastecimiento a la población, como en el caso de Xinzo. Esto se suma a las interrupciones en el suministro eléctrico y telefónico de las localidades afectadas. Eso sí, las telecomunicaciones se van recuperando progresivamente en algunas zonas y ya se puede prestar atención médica en los centros de salud de A Veiga y en el consultorio de Albarellos (Monterrei). Por el contrario, en Laza tendrán que desplazarse a Verín, al igual que los del consultorio de Vilaza.

Mientras, el tren con Madrid sigue suspendido y ayer se tuvo que cerrar al tráfico la N-525 en Cualedro y otras tres vías secundarias más en A Gudiña y Catrelo do Val. Por otro lado, ya no queda nadie desalojado ni hay confinamientos en las residencias.

La Xunta activa obras de emergencia para minimizar el daño en espacios protegidos

Las llamas se han adentrado en espacios protegidos de gran valor medioambiental y paisajístico. El fuego de Chandrexa de Queixa afectó al parque Natural de O Invernadoiro, también está amenazada la Serra da Enciña da Lastra y el incendio de Larouco saltó a Lugo y afecta ya al parque natural de O Courel. La Consellería de Medio Ambiente ha reforzado el dispositivo para salvaguardar estos espacios naturales. Para ello ha activado obras de emergencia como la apertura de una pista que permita en O Courel garantizar el acceso a un punto de agua «muy estratégico para atajar los fuegos». En este parque natural las llamas han arrasado zonas donde se conservaban numerosos ejemplares de águila real. En O Invernadoiro han metido maquinaria pesada para mejorar los cortafuegos perimetrales, mientras en la Serra da Enciña da Lastra se desarrollan actuaciones de ataque manual. Además, un fuego originado el domingo por la noche en Monfero-Queixeiro afectó a 1,5 hectáreas del Parque das Fragas do Eume y otro incendio procedente de Zamora ha entrado en Ourense y quema Pena Trevinca.